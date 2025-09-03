Disparition d'Estelle Mouzin: décision attendue sur l'éventuelle responsabilité de l'Etat

Eric Mouzin, le père d'Estelle Mouzin, arrive à la cour d'assises pour assister au procès de Monique Olivier, ex-femme du tueur en série Michel Fourniret, le 14 décembre 2023 à Nanterre, près de Paris ( AFP / JULIEN DE ROSA )

Tout a-t-il été fait pour retrouver Estelle Mouzin ? Le tribunal judiciaire de Paris rend mercredi sa décision sur l'assignation de l'Etat pour faute lourde et déni de justice par le père de la fillette, victime de Michel Fourniret disparue il y a plus de 20 ans.

En juin, Eric Mouzin, le père de la fillette disparue le 9 janvier 2003 en rentrant de l'école à Guermantes (Seine-et-Marne), avait qualifié, devant la première chambre civile du tribunal, les actes du service enquêteur d'"amateurisme", considérant que l'Etat n'avait pas tout fait pour retrouver sa fille.

Au début de l'enquête, la piste Michel Fourniret est un temps suivie avant d'être abandonnée. Ce n'est qu'en 2020 que la juge Sabine Khéris, succédant à sept autres magistrats, réussit à faire reconnaître à ce tueur en série son rôle dans la mort de la fillette.

Condamné à la perpétuité incompressible pour les meurtres de sept jeunes femmes ou adolescentes entre 1987 et 2001, Michel Fourniret est mort en 2021, sans avoir été jugé pour la disparition d'Estelle Mouzin, dont le corps n'a pas été retrouvé.

L'instruction de deux décennies a mené à la condamnation en décembre 2023 de Monique Olivier à la réclusion criminelle à perpétuité, assortie d'une période de sûreté de 20 ans, pour sa complicité dans trois enlèvements et meurtres commis par son ex-mari Michel Fourniret, dont celui d'Estelle Mouzin.

Sollicité lundi par l'AFP, l'avocat d'Eric Mouzin rappelle qu'il a fallu "plus de 20 ans de combat pour savoir la vérité".

Des gendarmes bloquent l'accès à une route d'Issancourt-et-Rumel, dans les Ardennes, le 10 octobre 2022, lors de recherches pour tenter de retrouver le corps d'Estelle Mouzin ( AFP / FRANCOIS NASCIMBENI )

"On aurait pu arrêter le parcours criminel de Michel Fourniret bien avant", affirme Me Didier Seban. "On aurait pu évidemment, dès les premiers jours de l'arrestation de Michel Fourniret, orienter l'enquête dans sa direction", insiste-t-il.

De son côté, le procureur a reconnu des "manquements du service public de la justice à l'égard de la partie civile".

"Il y a une faute lourde mais entre cette faute lourde et le fait que Michel Fourniret n'a pas été mis en examen, il n'y a pas de causalité directe", a-t-il déclaré.

Au sujet du délai déraisonnable de l'instruction, le représentant du ministère public a estimé qu'il n'était "pas démontré de particulière période de carence ou d'inaction".

M. Mouzin a demandé 150.000 euros au titre des préjudices matériel et financier et 200.000 euros pour le préjudice moral.

Pour Me Seban, ce combat est également mené par son client pour d'autres proches de victimes de crimes non élucidés, car "il y a encore beaucoup de dossiers où les efforts ne sont pas faits pour donner la vérité aux familles".