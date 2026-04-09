Vallourec gagne une commande dans la géothermie aux États-Unis
information fournie par Zonebourse 09/04/2026 à 07:44
Dans ce cadre, le groupe français sera le fournisseur exclusif de Fervo pour les solutions tubulaires et les connexions VAM, des produits qui seront entièrement développés, fabriqués et testés aux États-Unis sur la base industrielle de Vallourec.
Leurs équipes techniques collaboreront étroitement afin de fournir une expertise opérationnelle, des solutions de réduction des risques ainsi qu'un accompagnement en ingénierie, en s'appuyant sur le centre One R&D de Vallourec à Houston.
Cet accord intervient dans un contexte d'accélération rapide des investissements dans la géothermie de nouvelle génération (multipliés par plus de cinq depuis 2022 selon l'AIE), portée par une demande croissante en électricité de base et décarbonée.
"Vallourec profite de cette dynamique : ses commandes de produits géothermiques ont été multipliées par plus de trois en 2025 par rapport aux deux années précédentes", met en avant le fabricant de tubes sans soudure.
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