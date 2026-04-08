Guerre au Moyen-Orient: les conséquences économiques mondiales

Le navire Jag Vasant, battant pavillon indien et transportant du gaz de pétrole liquéfié (GPL), qui a traversé le détroit d’Hormuz en mars, en plein conflit au Moyen-Orient, photographié en Inde, à Bombay, le 1er avril 2026 ( AFP / Punit PARANJPE )

Voici les dernières évolutions économiques mondiales mercredi vers 14H00 GMT, au 40e jour du conflit au Moyen-Orient:

Peu de traversées du détroit d'Ormuz

Seulement deux navires ont emprunté le détroit d'Ormuz depuis l'annonce de l'accord de cessez-le-feu entre l'Iran et les Etats-Unis, dans lequel Téhéran a accepté de rouvrir ce passage où transite en temps de paix un cinquième du pétrole et du gaz naturel mondiaux.

Cela change assez peu par rapport à ces derniers jours, à l'heure où plus de 800 navires sont immobilisés dans le Golfe, selon la société de données maritime Lloyd's List Intelligence.

L'Organisation maritime internationale (OMI), agence de l'ONU chargée de la sécurité en mer, a affirmé travailler à un mécanisme pour garantir la "sécurité du transit" par le détroit d'Ormuz.

Hapag-Lloyd préfère s'abstenir de traverser le détroit d'Ormuz malgré la trêve

L'allemand Hapag-Lloyd, l'une des plus grandes compagnies maritimes au monde, préfère continuer de s'abstenir de traverser le détroit d'Ormuz malgré le cessez-le-feu, a-t-il indiqué mercredi.

"La situation autour du détroit d'Ormuz reste tendue (...) Sur la base de notre évaluation actuelle des risques, nous continuons à nous abstenir de traverser le détroit", a déclaré un porte-parole de la compagnie basée à Hambourg (nord), au groupe de journaux allemands RND.

Soulagement des marchés

Chute du pétrole et du gaz, très fort rebond des Bourses, baisse des taux : l'annonce d'un cessez-le-feu de deux semaines entre les États-Unis et l'Iran a déclenché un cercle vertueux mercredi sur les marchés.

Vers 13H30, le baril de WTI américain reculait de 17,81%, s'échangeant à 92,83 dollars. Plongeant de 16,45%, le Brent de la mer du nord valait 91,30 dollars le baril.

Côté Bourses, en Europe, vers 14H00 GMT, Londres décollait de 2,94%, Paris de 4,88% et Francfort de 4,99%.

A Wall Sreet, le Dow Jones gagnait 2,85%, le Nasdaq 2,83% et le S&P 500 2,36%.

Trump menace de droits de douane de 50% les pays qui fournissent des armes à l'Iran

Donald Trump a menacé mercredi d'appliquer des droits de douane de 50% sur tous les pays qui fourniraient des armes à l'Iran, "sans exception ou exemption".

Dans un autre message sur sa plateforme Truth Social, le président américain a également affirmé que les négociations avec l'Iran porteraient notamment sur un allégement des sanctions des États-Unis et sur la question des droits de douane.

Le gouvernement français assure qu'il "veillera" à une baisse rapide des prix à la pompe

Le Premier ministre Sébastien Lecornu a demandé mercredi, après l'annonce d'un cessez-le-feu en Iran, que les prix de l'essence à la pompe baissent d'ici la "fin du week-end" ou au "début de la semaine prochaine", alors que le gouvernement réunira jeudi à Bercy l'ensemble des acteurs de la filière.

Le gouvernement "veillera" à ce que les prix des carburants baissent "aussi vite qu'ils sont montés" après l'annonce d'un cessez-le-feu de deux semaines entre les Etats-Unis et l'Iran, avait affirmé plus tôt sur X M. Lecornu.

France: le prix de référence du gaz va augmenter en mai de 15,4% pour les trois quarts des abonnés

Le prix de référence du gaz va augmenter de 15,4% à compter du 1er mai pour les trois quart des abonnés, conséquence des perturbations énergétiques liées à la guerre au Moyen-Orient qui ont fait grimper les cours des marchés, a annoncé mercredi la commission de régulation de l'énergie (CRE), gendarme du secteur.

Cette hausse du "prix repère" du gaz concernera les quelque 7,5 millions de ménages ayant souscrit une offre de fournisseur indexée sur ce prix moyen qui varie tous les mois.

Le rebond de l'inflation pourrait amputer le pouvoir d'achat des ménages, avertit l'OFCE

Le rebond de l'inflation dans un contexte de guerre au Moyen-Orient pourrait peser sur le pouvoir d'achat des ménages qui pourrait connaître cette année sa plus forte baisse depuis 2013, selon des prévisions de l'Observatoire français des conjonctures économiques (OFCE) publiées mercredi.

Shell prévoit des résultats dopés par les prix du pétrole au premier trimestre

Le géant des hydrocarbures britannique Shell a annoncé mercredi que ses résultats du premier trimestre allaient bénéficier d'une nette amélioration de ses ventes de produits pétroliers, dans un contexte de prix dopés par la guerre au Moyen-Orient

Le Koweït dit avoir subi une "intense vague d'attaques" iraniennes

Le Koweït a dit mercredi avoir subi une vague d'attaques iraniennes après l'annonce du cessez-le-feu entre l'Iran et les États-Unis.

Ces attaques "ont causé d'importants dégâts matériels à des infrastructures pétrolières, des centrales électriques et des usines de dessalement", a-t-elle ajouté.

De son côté, l'Iran a indiqué avoir lancé des attaques contre le Koweït et les Émirats arabes unis en réponse à des frappes aériennes contre ses installations pétrolières, ultérieures à l'annonce d'une trêve par les Etats-Unis.