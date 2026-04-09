Le repreneur de Tupperware en France s'étend à 23 pays en Europe

OOBO (ex-Tupperware France), sauvé de la faillite l'an dernier par un repreneur, a désormais les droits de distribution de la marque dans 23 pays européens, a annoncé l'entreprise jeudi à l'AFP.

( Belga / NICOLAS MAETERLINCK )

Après des années de difficultés financières, le groupe Tupperware, fondé en 1946 et emblème de la vente à domicile, s'était déclaré en faillite en septembre 2024, fragilisé par la concurrence à bas prix.

Peu après, la société Tupperware France, alors détenue à 99% par Tupperware Belgium, avait été placée en procédure de sauvegarde.

L'entreprise, qui croulait sous les dettes, a finalement été rachetée en avril 2025 par l'entrepreneur Cédric Meston, cofondateur de la marque de substituts végétaux à la viande HappyVore, et ses associés.

Un an après, il dresse un bilan très positif. "Notre chiffre d'affaires croît de 20% chaque mois et nous visons toujours 100 millions d'euros de chiffre d'affaires d'ici la fin de l'année", a-t-il avancé auprès de l'AFP.

En mars, l'entreprise a réalisé environ 3,3 millions d'euros de ventes dans une dizaine de pays européens, ce qui la place sur la trajectoire d'un chiffre d'affaires annuel d'environ 40 millions d'euros.

Mais Cédric Meston espère que cette dynamique va encore s'amplifier avec l'extension de la distribution de la marque à son nouveau périmètre de 24 pays européens, "couvrant les principaux marchés d'Europe de l'Ouest, les pays nordiques, ainsi qu'une large partie de l'Europe centrale et orientale".

OOBO, le nouveau nom de Tupperware France, réalise aujourd'hui 70% de ses ventes grâce à son réseau de 20.000 vendeurs et vendeuses revendiqués, à qui sont promis 20 à 25% de commissions sur leurs ventes.

"Ce réseau, c'est notre principal actif", veut croire Cédric Meston. "La vente directe, basée sur les relations humaines, n'est pas du tout disruptée par l'IA."

Le reste des ventes se fait dans les supermarchés, comme E.Leclerc en France ou Rewe en Allemagne, ou sur le site internet.

Les produits Tupperware vendus proviennent pour partie des anciennes usines de la marque en Europe, et pour une autre partie surtout de Chine et de Corée du Sud.

L'entreprise compte désormais 35 salariés, essentiellement à Paris.