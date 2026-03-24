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Vallourec : franchit en force la barre des 20E
information fournie par Zonebourse 24/03/2026 à 17:03

Vallourec qui franchit allègrement la barre des 20E, va échapper au scénario du double-top sous les 19,8E, à 1 an de distance : le titre gagne 27% depuis le 1er janvier mais ne semble pas rassasié de hausse et progresse désormais en direction... et un retracement de 50% du dernier segment 15,3/19,6E valide aussi un objectif de 17,6/17,5E.

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