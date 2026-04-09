Vallourec et Fervo Energy signent un accord d'approvisionnement

Vallourec VLLP.PA et Fervo Energy ont annoncé jeudi la signature d’un accord d’approvisionnement de cinq ans, pour soutenir le déploiement à grande échelle de l’énergie géothermique aux États-Unis.

"Pour Vallourec, cet accord représente un chiffre d’affaires potentiel pouvant atteindre 800 millions de dollars sur la durée du contrat", selon un communiqué du groupe.

(Rédigé par Mara Vîlcu, édité par Augustin Turpin)