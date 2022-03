Vallourec : est-ce le moment d'investir dans l'action en Bourse ?

Vallourec sort d'une décennie complexe. Depuis début 2015, les prix du pétrole n'ont pas fait « bonne figure » avec notamment deux crises majeures en 2016 et 2020, ayant d'ailleurs conduit à une restructuration de la dette du groupe Vallourec en juin 2021.

Cette longue période de faibles prix du pétrole a engendré un désinvestissement massif dans le secteur parapétrolier mais la demande en or noir reste de bonne facture et l'instabilité géopolitique actuelle fait ressortir la question de l'intempérance des pays face à leurs besoins énergétiques.

Notez qu'on oppose pétrole non conventionnel, il s'agit principalement de l'exploitation pétrolière offshore (en mer), au pétrole dit conventionnel qui est celui exploité en sous-sol. L'Arabie Saoudite en détient une grande partie. Lorsque le pétrole est peu cher, l'intérêt pour les projets offshore diminue car le pétrole offshore est plus coûteux à extraire. Mais dès que les prix du baril reprennent de la vigueur, les projets offshores sont de nouveau compétitifs.

En premier lieu, tout investisseur doit prendre conscience que le secteur parapétrolier qui comprend la fourniture de services et d'équipements pétroliers dans les domaines de l'exploration et production offshore est très cyclique car lié aux évolutions des coûts du pétrole. Des gains conséquents sont donc possibles, mais les pertes peuvent l'être également !

Depuis la chute conséquente des cours du prix pétrole initiée en 2014, la situation financière de Vallourec est devenue particulièrement complexe, et l'on a assisté à une chute continue de la valorisation de l'action Vallourec en Bourse pour se finir par une restructuration de sa dette financière.

Découvrez dans cet article le profil de Vallourec, suivi de l'analyse de ses comptes et de ses perspectives 2022. À la suite d'un endettement assaini, nous tenterons de déduire le potentiel boursier de l'action Vallourec sur ces nouvelles bases. Pour finir, nous vous donnerons notre avis sur l'interrogation : faut-il investir en Bourse dans l'action Vallourec ?

Infographie : chiffres-clés de Vallourec

3,44 milliards d'€ : C.A 2021

17 000 collaborateurs

Présence dans 20 pays

-56 % : réduction de la dette financière en 2021

1,6 million : production (en tonnes)

Vallourec : un leader mondial du secteur parapétrolier

Fondé en 1957 et entré au CAC 40 en 2006 (ressorti en 2014), Vallourec est un groupe industriel reconnu mondialement pour la qualité de ses tubes en acier sans soudures et ses solutions tubulaires principalement destinés aux secteurs pétroliers et gaziers, à hauteur des deux tiers de son chiffre d'affaires.

Avec ses 17 000 collaborateurs, 40 sites de production et 3,4 milliards d'€ de chiffre d'affaires en 2021, et sa position de co-leader mondial en qualité d'aciériste parapétrolier et industriel, Vallourec est un des leaders de son secteur.

En 2021, 59,7 % du chiffre d'affaires de Vallourec concerne le segment Pétrole & Gaz (2 056 millions d'€), 36,1 % le segment industriel (1 241 millions d'€), et 4,2 % (145 millions d'€) le segment énergie électrique.

Fin 2020, le groupe compte 17 000 salariés. Entre avril 2009 et mars 2020, son PDG était Philippe Crouzet. Édouard Guinotte qui lui a succédé est toujours en poste à l'heure actuelle.

Vallourec a réalisé un chiffre d'affaires de 3,44 milliards d'€ au titre de l'année 2020 (contre 3,24 milliards d'€ en 2019).

Analyse des résultats financiers de Vallourec

Chiffre d'affaires de Vallourec sur 10 ans (en millions d'€)

De façon logique, les deux années où le chiffre d'affaires de Vallourec ont été les plus faibles sont celles où les prix du pétrole l'ont été également. On notera une tendance haussière entre 2016 et 2019 avec un chiffre d'affaires passant de 2 965 millions d'€ à 4 173 millions d'€. Le chiffre d'affaires se voit ensuite réduit à 3 242 millions d'€ en 2020 et en légère hausse à 3 442 millions d'€ en 2021.



Résultat Net de Vallourec sur 10 ans (en millions d'€)

En termes de résultat net, les indicateurs sont dans le rouge entre 2014 et 2020 mais suivent une tendance au rééquilibrage, sauf en 2020, année particulièrement coûteuse (perte de 1 328 millions d'€). L'année 2021 laisse ressortir un « petit » profit de 40 millions d'€.



Autres résultats financiers de Vallourec (en millions d'€)

Afin d'apprécier le potentiel économique de Vallourec, nous avons retenu les postes du bilan et du compte de résultat suivants :

• valeur totale de la dette : valeur de la dette financière court terme + valeur de la dette financière long terme ;

• chiffre d'affaires ;

• B.E (Résultat Brut d'Exploitation) : correspond au chiffre d'affaires déduit des coûts directs liés à l'exploitation de l'activité tels que les coûts industriels de la production, administratifs, commerciaux, de R&D ;

• résultat net : bénéfice ou perte une fois toutes les charges directes et indirectes, comptables, financières, sociales, et fiscales déduites.

Concernant la dette financière, elle est comprise entre 2 798 et 3 824 millions d'€ sur la période 2018-2020. Puis, elle se voit réduite de 56 % à la suite de la restructuration du groupe en juin 2021. Le R.B.E du groupe Vallourec évolue de 150 millions d'€ en 2018 à 492 millions d'€ en 2021 tandis que le coût financier net est relativement stable entre 2018 et 2020 (174 à 196 millions d'€) puis est en baisse en 2021 à 147 millions d'€.

Pour le résultat net, on notera une lourde perte en 2020 à hauteur de 1 328 millions de $ principalement justifiée par une charge comptable (non décaissée en termes de trésorerie) de dépréciations d'actifs de 850 millions d'€.

Tableau des échéances de la dette de Vallourec au 31/12/2020

Vallourec : est-ce le moment d'investir dans l'action en Bourse ? (Source : rapport financier 2021 Vallourec)

Avec presque 1,2 milliard d'€ de dette échue avant fin 2023, la « santé » des comptes de Vallourec ne permettait pas d'honorer ces montants, d'où la restructuration actée en 2021.

De plus, la dette post-restructuration se voit réduite à 1,58 milliards d'€ dont 1,02 milliards d'€ à échéance 30 juin 2026.

Analyse du cours de l'action Vallourec en Bourse

Graphique du cours de Bourse de l'action Vallourec depuis 10 ans

Vallourec : est-ce le moment d'investir dans l'action en Bourse ? (Source : Tradingview (hors tracés))

Le cours de l'action Vallourec est passé de 27,5 € début juin 2019 à 39 € fin décembre 2019 (+ 41 %), avant d'engager une forte chute de 90 % pour s'établir à 4 € fin octobre 2020. On constate ensuite un rebond de + 147 % (14 € fin février 2021), puis une chute de 56 % à 6 € mi novembre 2021. Un retracement haussier s'est dessiné pour atteindre 9,85 € au 9 mars 2022 (+ 58 %).

Hausse du pétrole : quelles perspectives pour l'action Vallourec en Bourse ?

Comme évoqué au sein de son communiqué de restructuration du 1er juillet 2020, les actionnaires historiques de Vallourec ont été, hélas, sensiblement dilués. Ce ne fut cependant que la formalisation du cours de Bourse de Vallourec qui a perdu la quasi intégralité de sa valeur au cours des dernières années.

La dette financière était insoutenable pour le groupe dans un contexte trop prolongé de bas prix du pétrole, et de ce fait, d'une demande en acier parapétrolier au tapis. À présent, les cartes sont redistribuées avec un baril de pétrole de nouveau au plus haut et les demandes en tubes d'acier à destination du secteur parapétrolier redémarrent.

L'état des lieux pour l'année 2022 indique un excellent potentiel des marchés d'Amérique du Nord, impliquant une amélioration des performances financières et du R.B.E du groupe Vallourec déjà initiée au 4ème trimestre 2021.

Soulignons également l'augmentation de + 50,2 % du chiffre d'affaires du segment clientèle industrielle de Vallourec entre 2020 et 2021, passant de 826 millions d'€ à 1 241 millions d'€, portant ainsi ce segment à 36 % du chiffre d'affaires global 2021 (3 442 millions d'€). Ce segment industriel présente l'avantage d'une moindre cyclicité que celui lié au pétrole & gaz.

Faut-il investir en Bourse dans l'action Vallourec ?

Comme indiqué tout au long de cet article, la problématique majeure de Vallourec était son endettement financier, à présent restructuré. Dès lors, investir dans l'action Vallourec pourrait être intéressant pour les raisons suivantes :

• un R.B.E 2021 (Résultat Brut d'Exploitation) de 492 millions d'€ face à un coût financier net de 147 millions d'€, laissant apparaitre une marge bénéficiaire brute réévaluée* sur chiffre d'affaires de 345 millions d'€ ;

• une situation économique et financière qui devrait nettement s'apprécier en 2022 (déjà engagée au 4ème trimestre 2021 comme l'indique le PDG du groupe, notamment grâce à la bonne vigueur des marchés nord américains) ;

• un endettement financier réduit de 56 % courant 2021 et échelonné sur le long terme ;

• une hausse de la quote-part du chiffre d'affaires auprès de la clientèle industrielle réduisant la dépendance au secteur parapétrolier et induisant une meilleure diversification ;

• une position de co-leader mondial ;

• une valorisation (capitalisation boursière) actuelle de 2,25 milliards d'€, soit un PER réévalué particulièrement intéressant de 6,53, ce qui signifie que Vallourec se paye actuellement en Bourse pour seulement 6,5 années de profits sur la base de sa marge bénéficiaire brute réévaluée.

Attention, il faut également garder à l'esprit le caractère cyclique d'une action comme Vallourec fortement corrélée aux cours du pétrole.

