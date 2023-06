Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Vallourec: entouré avec l'initiation positive d'un broker information fournie par Cercle Finance • 29/06/2023 à 15:45









(CercleFinance.com) - Vallourec s'adjuge plus de 5% avec le soutien de propos de Jefferies, qui initie un suivi sur le titre du fabricant français de tubes sans soudure avec une recommandation 'achat' et un objectif de cours de 16 euros.



'Avec une nouvelle direction en place et un plan crédible d'augmentation du FCF de 250 millions d'euros par an parallèlement à une progression vers une dette nette nulle d'ici 2025, nous voyons des motifs pour une réévaluation', juge le broker.





