Vallourec: empreinte carbone réduite de 19% en quatre ans information fournie par Cercle Finance • 22/01/2025 à 08:00









(CercleFinance.com) - Vallourec annonce que selon les données 2023, il a réduit son empreinte carbone à 1,45 tonne de CO2 équivalent par tonne de tube produit contre 1,79 tonne de CO2 équivalent par tonne de tube en 2019, soit une réduction de 19% en quatre ans.



'Cette réduction significative, certifiée par l'institut de recherche indépendant à but non lucratif EPD International AB, établit une nouvelle référence pour le secteur des solutions tubulaires premium sans soudure', affirme le groupe.



Dans le cadre de ses engagements environnementaux, Vallourec ajoute poursuivre sa trajectoire de réduction avec l'objectif de baisser l'intensité carbone de ses tubes de 35% d'ici 2035 sur la base de l'année 2021.





