Vallourec: deux contrats remportés en Irak information fournie par Cercle Finance • 08/07/2025 à 09:08









(CercleFinance.com) - Vallourec indique avoir remporté deux contrats pour la fourniture de produits OCTG (Oil Country Tubular Goods) destinés aux opérations de forage de CNOOC et PetroChina en Irak, contrats représentant un chiffre d'affaires potentiel de plus de 130 millions de dollars.



Ils portent sur la fourniture de produits OCTG en acier carbone et en acier Super-13Cr, équipés de connexions premium VAM. Les livraisons sont prévues tout au long des années 2025 et 2026 pour accompagner la montée en puissance des activités de forage en Irak.



'L'Irak détient les réserves de pétrole parmi les plus importantes au monde, avec plusieurs gisements pétroliers géants, de plus en plus exploités par les compagnies pétrolières et gazières internationales', rappelle le fabricant de tubes sans soudure.





Valeurs associées VALLOUREC 16,5100 EUR Euronext Paris +1,32%