VALLOUREC – CONVOCATION DE L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE

DES PORTEURS DE BSA

Meudon (France), le 14 novembre 2025 – Vallourec annonce ce jour la convocation, par son Conseil d’Administration, des porteurs de bons de souscription d’actions (« BSA ») (code ISIN : FR00140030K7) en assemblée générale le 1 er décembre 2025 à 10 heures, heure de Paris, au siège social, 12, rue de la Verrerie – 92190 Meudon, France, à l’effet de permettre la remise d’actions nouvelles ou existantes lors de leur exercice, sur option de Vallourec. En effet, les termes et conditions actuels des BSA prévoient uniquement la remise d’actions existantes.

Les documents préparatoires à cette Assemblée (Ordre du jour, texte des résolutions, rapport du Conseil d’administration, avis de convocation publié au BALO, formulaire de vote, modalités de participation) peuvent être consultés ou téléchargés sur le site internet de la Société : www.vallourec.com (rubrique Investisseurs/Communiqués de presse et Informations réglementées).

À propos de Vallourec

Leader mondial sur ses marchés, Vallourec fournit des solutions tubulaires de référence pour les secteurs de l’énergie et pour d’autres applications parmi les plus exigeantes : des puits de pétrole et de gaz en conditions extrêmes aux centrales électriques de dernière génération, en passant par des projets architecturaux audacieux et des équipements mécaniques ultra-performants. Fidèle à son esprit pionnier et fort d’une R&D de pointe, Vallourec ne cesse de repousser les frontières technologiques. Implanté dans une vingtaine de pays, au plus près de ses clients, le Groupe rassemble près de 13 000 collaborateurs passionnés et engagés qui offrent bien plus que des tubes : ils proposent des solutions toujours plus innovantes, fiables et compétitives, pour rendre possibles tous les projets.

Coté sur Euronext à Paris (code ISIN : FR0013506730, Ticker VK), Vallourec fait partie des indices CAC Mid 60, SBF 120 et Next 150 et est éligible au Service de Règlement Différé (SRD).

Aux États-Unis, Vallourec a mis en place un programme sponsorisé d’American Depositary Receipt (ADR) de niveau 1 (code ISIN : US92023R4074, Ticker : VLOWY). La parité entre l’ADR et l’action ordinaire Vallourec est de 5 pour 1.

