 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide
CAC 40
8 182,00
-0,61%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

VALLOUREC – CONVOCATION DE L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DES PORTEURS DE BSA
information fournie par GlobeNewswire 14/11/2025 à 07:29

VALLOUREC – CONVOCATION DE L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
DES PORTEURS DE BSA

Meudon (France), le 14 novembre 2025 – Vallourec annonce ce jour la convocation, par son Conseil d’Administration, des porteurs de bons de souscription d’actions (« BSA ») (code ISIN : FR00140030K7) en assemblée générale le 1 er décembre 2025 à 10 heures, heure de Paris, au siège social, 12, rue de la Verrerie – 92190 Meudon, France, à l’effet de permettre la remise d’actions nouvelles ou existantes lors de leur exercice, sur option de Vallourec. En effet, les termes et conditions actuels des BSA prévoient uniquement la remise d’actions existantes.

Les documents préparatoires à cette Assemblée (Ordre du jour, texte des résolutions, rapport du Conseil d’administration, avis de convocation publié au BALO, formulaire de vote, modalités de participation) peuvent être consultés ou téléchargés sur le site internet de la Société : www.vallourec.com (rubrique Investisseurs/Communiqués de presse et Informations réglementées).

À propos de Vallourec

Leader mondial sur ses marchés, Vallourec fournit des solutions tubulaires de référence pour les secteurs de l’énergie et pour d’autres applications parmi les plus exigeantes : des puits de pétrole et de gaz en conditions extrêmes aux centrales électriques de dernière génération, en passant par des projets architecturaux audacieux et des équipements mécaniques ultra-performants. Fidèle à son esprit pionnier et fort d’une R&D de pointe, Vallourec ne cesse de repousser les frontières technologiques. Implanté dans une vingtaine de pays, au plus près de ses clients, le Groupe rassemble près de 13 000 collaborateurs passionnés et engagés qui offrent bien plus que des tubes : ils proposent des solutions toujours plus innovantes, fiables et compétitives, pour rendre possibles tous les projets.

Coté sur Euronext à Paris (code ISIN : FR0013506730, Ticker VK), Vallourec fait partie des indices CAC Mid 60, SBF 120 et Next 150 et est éligible au Service de Règlement Différé (SRD).

Aux États-Unis, Vallourec a mis en place un programme sponsorisé d’American Depositary Receipt (ADR) de niveau 1 (code ISIN : US92023R4074, Ticker : VLOWY). La parité entre l’ADR et l’action ordinaire Vallourec est de 5 pour 1.

Pour de plus amples informations, veuillez contacter :

Relations Investisseurs :
Connor Lynagh
Tel : +1 (713) 409-7842
connor.lynagh@vallourec.com 		Relation presse : Taddeo
Romain Grière
Tel : +33 (0)7 86 53 17 29
romain.griere@taddeo.fr


Actionnaires individuels :
(Depuis la France) : 0 805 65 10 10 actionnaires@vallourec.com


Nicolas Escoulan
Tel : +33 (0)6 42 19 14 74
nicolas.escoulan@taddeo.fr


Pièce jointe


© GlobeNewswire

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • Des personnes font leurs courses à Paris
    France: L'inflation IPCH revue à la baisse en octobre à 0,8%, selon l'Insee
    information fournie par Reuters 14.11.2025 08:49 

    L'inflation en France, harmonisée selon les normes européennes (IPCH), a accéléré à 0,8% sur un an en octobre, moins que prévu initialement, selon les données définitives publiées vendredi par l'Insee. Les économistes interrogés par Reuters s'attendaient à une ... Lire la suite

  • bourse : courbes analyses technique (Crédit: / Adobe Stock)
    Les valeurs à suivre à Paris et en Europe (actualisé)
    information fournie par Reuters 14.11.2025 08:47 

    (Actualisé avec Rubis, Siemens Energy, Pluxee) * Variation des futures sur indice CAC 40 0#FCE: * Variation des futures sur indice Stoxx 600 0#FXXP: * Valeurs qui se traitent ex-dividende .EX.PA * Le point sur les marchés européens .EUFR Les valeurs à suivre vendredi ... Lire la suite

  • vallourec 2 (Crédit: / Crédit Vallourec)
    Vallourec accroit son RBE trimestriel en rythme séquentiel
    information fournie par Zonebourse 14.11.2025 08:45 

    Vallourec publie un RBE (résultat brut d'exploitation) groupe de 210 millions d'euros au titre du 3e trimestre 2025, en hausse de 12% par rapport au trimestre précédent, en ligne avec le milieu de la fourchette prévisionnelle communiquée. Sur son principal segment ... Lire la suite

  • Un cimetière de bateaux à Port-Saint-Louis-du-Rhône, aux portes de la Camargue dans les Bouches-du-Rhône, le 7 novembre 2025 ( AFP / Christophe SIMON )
    Un "Emmaüs de la mer" à la recherche de trésors recyclables dans les cimetières de bateaux
    information fournie par AFP 14.11.2025 08:36 

    Aux portes de la Camargue, des dizaines de coques percées, recouvertes de lichen, gisent sur un terrain vague au fond d'un port. Un cimetière de bateaux devenu le terrain de jeu d'une association qui recycle des pièces de navires de plaisance voués à la casse. ... Lire la suite

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank