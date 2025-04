Vallourec: commande de la part de Sonatrach information fournie par Cercle Finance • 08/04/2025 à 08:00









(CercleFinance.com) - Vallourec annonce avoir reçu une notification d'attribution pour la fourniture de tubes OCTG (Oil Tubular Country Goods) en acier carbone filetés avec ses connexions premium VAM à Sonatrach, la compagnie nationale algérienne de pétrole et de gaz.



Au total l'opération devrait générer plus de 250 millions de dollars de revenus pour Vallourec, avec des livraisons prévues en 2025 et 2026. Ces solutions seront fabriquées dans ses usines au Brésil, en Chine, en France et en Indonésie.



'Cette notification d'attribution renforce le leadership de Vallourec en Afrique du Nord, une région clé pour nos solutions OCTG premium', commente Laurent Dubedout, senior vice-président OCTG, services et accessoires.





