Wall Street termine la semaine en hausse, optimiste après l'emploi américain

Trader sur le parquet du New York Stock Exchange (NYSE). ( AFP / TIMOTHY A. CLARY )

La Bourse de New York a terminé en hausse vendredi, portée par un vent d'optimisme après la publication de chiffres de l'emploi américain meilleurs qu'attendu et la possibilité de négociations commerciales entre Pékin et Washington.

Le Dow Jones a gagné 1,39%, l'indice Nasdaq 1,51% et le S&P 500 1,47%, cet indice effaçant toutes ses pertes depuis le 2 avril, date à laquelle Donald Trump a annoncé une vague de droits de douane prohibitifs ciblant les partenaires commerciaux de Washington.

La publication, avant l'ouverture, des données sur l'emploi américain pour le mois d'avril "a fait l'effet d'une bombe (...), Wall Street étant rassurée sur la solidité de l'économie", note Jose Torres, d'Interactive Brokers.

Ce nouvel indicateur montre que "les données économiques concrètes ne corroborent toujours pas les pires craintes du marché concernant les droits de douane", relève auprès de l'AFP Patrick O'Hare, de Briefing.com.

Le taux de chômage est resté stable le mois dernier dans la première économie mondiale, à 4,2%, selon le ministère du Travail.

Les Etats-Unis ont créé 177.000 emplois sur la période, moins qu'un mois plus tôt (185.000, chiffre révisé à la baisse), mais plus que ce qui était envisagé par les marchés (autour de 133.000, selon le consensus publié par MarketWatch).

Ce sont les premières données officielles sur l'emploi couvrant la période suivant la spectaculaire annonce du président Donald Trump d'une montagne de nouvelles taxes sur les produits importés aux Etats-Unis.

Les derniers chiffres de l'emploi n'ont "toujours pas vraiment capturé l'entièreté de l'impact réel des droits de douane", souligne Patrick O'Hare.

Mais, souligne l'analyste, "le marché se permet d'adopter une approche optimiste, sachant qu'il y a beaucoup de négociations commerciales en cours".

La Chine a annoncé vendredi "évaluer" une proposition de négociations émanant de Washington. Le président américain Donald Trump a lui assuré qu'il y avait "de très fortes chances" que les deux pays parviennent à un accord.

De son côté, le Japon a salué jeudi des "discussions franches et constructives" avec l'administration Trump, à l'heure où Tokyo prépare d'éventuelles concessions et évoque l'arme des bons du Trésor.

Peuve que l'optimisme gagne la place américaine, "les opérateurs se tournent vers les actifs à risque en achetant des actions dans tous les secteurs (...) tout en réduisant leur exposition au billet vert, aux bons du Trésor", assure Jose Torres.

Sur le marché obligataire, le taux d'intérêt des emprunts d'Etat américains à dix ans se tendait nettement à 4,31%, contre 4,22% jeudi en clôture.

Par ailleurs, la saison des résultats continue de battre son plein.

Le géant Apple a accusé le coup (-3,84%) après avoir publié jeudi des résultats supérieurs aux attentes pour les trois premiers mois de l'année, mais prévenu qu'il s'attend à un bond de ses coûts au deuxième trimestre du fait des droits de douane américains.

Amazon (-0,12%) n'a pas profité de résultats meilleurs qu'attendu au premier trimestre, soutenus par le dynamisme de l'informatique à distance (cloud) et de l'intelligence artificielle (IA). Le groupe a été quelque peu lesté par des prévisions inférieures aux projections du marché, affectées par un contexte incertain.

L'application d'apprentissage des langues Duolingo a bondi de plus de 21% après avoir revu à la hausse ses prévisions à la fois pour le deuxième trimestre et l'année complète.

L'éditeur américain de jeux vidéo Take-Two Interactive, la maison mère de Rockstar Games, a plongé de 6,66% après avoir annoncé vendredi le report du très attendu "Grand Theft Auto VI" ("GTA VI"), nouvel opus de la série de jeux vidéo d'action, au 26 mai 2026.

