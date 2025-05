Apple s'ouvre aux paiements hors de sa boutique d'applications, un tournant

Logo de l'App Store, le 26 août 2021 à Los Angeles ( AFP / Chris DELMAS )

Apple autorise désormais les éditeurs d'applications aux Etats-Unis à passer, sans frais ou commission, par une autre plateforme de paiements que la boutique du groupe, l'App Store, pour se mettre en conformité avec une décision de justice, un tournant.

Le groupe a acté ce changement majeur en mettant à jour son règlement sur les applications, publié sur son site.

Mercredi, la juge fédérale d'Oakland (Californie) Yvonne Gonzalez Rogers avait accusé la firme à la pomme de ne pas se plier à sa décision rendue il y a plus de trois ans et qui l'oblige théoriquement à ouvrir les iPhone à des boutiques d'applications concurrentes à la sienne.

En septembre 2021, la magistrate avait estimé qu'Apple ne pouvait plus imposer aux éditeurs d'applis de passer par l'App Store, sa boutique en ligne, ainsi que par son système de paiement, qui prélève en moyenne une commission de 30%.

L'exclusivité de l'App Store était jusqu'ici une immense source de revenus pour Apple.

L'activité de services, qui comprend la boutique d'applications, les plateformes de streaming musical (Apple Music) et vidéo (Apple TV), ainsi que le stockage de données à distance (iCloud) pèse désormais 28% des revenus de l'entreprise.

En Europe, le Règlement sur les marchés numériques ("Digital Markets Act" ou DMA), entré en vigueur l'an dernier, oblige les six plus gros acteurs mondiaux de la tech, dont Apple, à ouvrir leurs plateformes à la concurrence.

Sous pression des régulateurs et de la justice, Apple avait déjà permis à certains éditeurs d'en passer par un autre système de paiement, via une page internet, mais prélevait encore 27% de commission.

La nouvelle mouture du règlement ne mentionne pas de commission, ce qui signifie que le recours à une plateforme tierce est désormais sans frais. Le changement ne s'applique, en l'état, qu'aux Etats-Unis.

Dans sa décision rendue mercredi, Mme Gonzalez Rogers ordonne notamment à Apple de ne plus prélever aucune commission sur les transactions réalisées hors de sa boutique d'applications.

Elle lui intime également de ne plus envoyer de message aux usagers qui souhaitent passer par une boutique ou une application tierce, sauf pour leur indiquer qu'ils ne passent pas par l'App Store.

- "Un nouveau monde" -

Apple a expliqué, dans un message posté sur son site, que la mise à jour de son règlement visait à se mettre "en conformité avec une décision de justice aux Etats-Unis". Le groupe a indiqué qu'il prévoyait de faire appel.

"La défaite d'Apple en justice ouvre un nouveau monde aux développeurs d'applications", a estimé, sur X (ex-Twitter), David Heinemeier Hansson, responsable technique de la société de création d'applis 37signals. "Des modèles économiques entiers étaient impossibles sous le régime des 30%" de commissions.

"Les cartes sont rebattues", a abondé, sur X également, Hamza Alsamraee, fondateur de la start-up d'intelligence artificielle (IA) NewForm.

Vendredi, la plateforme de streaming audio Spotify a annoncé qu'Apple l'avait autorisé à mettre à jour son application pour offrir désormais la possibilité de payer en dehors de l'App Store.

"Si Apple perd des commissions sur l'App Store, ils pourraient essayer d'augmenter les revenus provenant d'autres sources, comme les frais imputés aux développeurs ou pour la publicité, ce qui pourrait créer de nouvelles difficultés" pour les clients de la société, prévient Jin-Hyuk Kim, professeur d'économie à l'université de Colorado.

Avi Greengart, analyste du cabinet Techsponential, ne s'attend pas à ce que cette refonte "ait tant d'impact que cela sur le chiffre d'affaires d'Apple".

"Apple Services bat des records trimestre après trimestre", dit-il, "parce qu'il y a de plus en plus d'appareils Apple en circulation et que les gens font de plus en plus de choses depuis leur téléphone".

Sur l'exercice 2024, clôturé fin septembre, le chiffre d'affaires des services a frôlé les 100 milliards de dollars (96).

"Pour les petits développeurs, l'App Store reste la meilleure façon de trouver des consommateurs sans avoir à investir les sommes que vont dépenser Epic Games ou Spotify pour mettre en place des moyens de paiement alternatifs", a jugé Carolina Milanesi, du cabinet Creative Strategies.

"Et pour la plupart des consommateurs, les étapes supplémentaires (que nécessite le paiement hors du système Apple) ne valent pas le coup s'ils ne dépensent pas beaucoup", a-t-elle poursuivi. "C'est plus simple de passer par l'App Store."