Vallourec chute en Bourse après une cession d'actions par ArcelorMittal

(Actualisé tout du long avec cours en Bourse et commentaires d'analystes)

L'action Vallourec VLLP.PA chute en Bourse mardi après la cession par ArcelorMittal MT.LU d'environ 23,9 millions d'actions du fabricant français de tubes en acier, représentant environ 10,0% de son capital social, pour près de 667 millions de dollars américains (573,02 millions d'euros).

Selon un communiqué du sidérurgiste, le règlement devrait intervenir aux alentours du 21 mai et le produit de la vente sera redistribué aux actionnaires d'ArcelorMittal via le programme de rachat d'actions en cours.

A Paris, vers 07h30 GMT, le titre Vallourec cédait 6,5% à 24,37 euros, après avoir chuté d'environ 10% en début de séance, ArcelorMittal grappillant environ 1% à 53,14 euros au même moment.

L'opération illustre la stratégie d'ArcelorMittal visant à investir dans des opportunités à fort rendement afin de renforcer sa résilience et sa capacité à "créer de la valeur durable pour ses actionnaires tout au long du cycle économique", a souligné dans le communiqué le directeur financier du groupe Genuino Christino.

Selon les analystes de Jefferies, cette cession peut surprendre certains investisseurs, qui s'attendaient au contraire à une prise de participation plus importante d'ArcelorMittal au capital de Vallourec.

Le courtier souligne dans une note que, compte tenu de la hausse continue de l'action Vallourec depuis un an, "le retour sur investissement s'est avéré intéressant" du point de vue du sidérurgiste.

ArcelorMittal conservera environ 17,3% du capital social de Vallourec et un siège au conseil d'administration, précise le communiqué.

(Rédigé par Coralie Lamarque et Augustin Turpin, édité par Blandine Hénault)