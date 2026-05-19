 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

La Suède va commander quatre frégates au français Naval Group
information fournie par Reuters 19/05/2026 à 10:25

La frégate française FDI Amiral Ronarc'h à Göteborg

La frégate française FDI Amiral Ronarc'h à Göteborg

La Suède a annoncé mardi la commande de quatre frégates ‌auprès du groupe français Naval Group, pour un investissement total d'environ 40 milliards de couronnes suédoises (3,7 milliards d'euros environ) et une première livraison attendue ​en 2030.

L'achat du modèle de frégate de défense et d'intervention (FDI) de Naval Group constituera le plus important investissement militaire de la Suède depuis les années 1980, a déclaré le Premier ministre Ulf Kristersson.

" La mer Baltique n'a jamais, à l'époque moderne, été aussi exposée, remise en question et ​disputée qu'aujourd'hui", a-t-il déclaré lors d'une conférence de presse organisée à bord de la corvette suédoise HMS Härnösand, amarrée pour l'occasion dans le centre de Stockholm.

"Avec cette décision, je suis convaincu ​que la Suède contribue à rendre la mer Baltique nettement plus sûre ⁠à l'avenir."

La Suède s'emploie à renforcer rapidement son armée à la suite de l'invasion de l'Ukraine par la Russie et après ‌avoir adhéré à l'Otan en mars 2024, les nouvelles frégates représentant un renforcement significatif de ses capacités de défense maritimes.

L'ajout de quatre frégates à l'arsenal naval de la Suède permettra à lui seul de tripler les capacités de ​défense aérienne du pays, selon Ulf Kristersson.

Le gouvernement ‌a demandé que plusieurs systèmes d'armes développés en Suède, notamment par Saab, puissent être utilisés sur ces ⁠navires, a déclaré le ministre de la Défense Pal Jonson.

Chaque navire devrait coûter environ 10 milliards de couronnes suédoises (9,1 milliards d'euros) en fonction des systèmes d'armes embarqués, a-t-il ajouté.

Emmanuel Macron a réagi sur X en remerciant la Suède, ajoutant qu'il mesurait "la confiance faite à la France".

MACRON SALUE "UNE ⁠DÉCISION STRATÉGIQUE MAJEURE"

"Après le choix fait ‌par la France de se doter du Global Eye de Saab pour renouveler sa flotte d'avions radar Awacs, ⁠c'est une décision stratégique majeure, qui traduit la confiance mutuelle entre nos deux pays", a ajouté le chef de l'Etat.

"Notre partenariat n'a en ‌effet cessé de se renforcer ces dernières années jusqu'à la participation de la Suède à la dissuasion avancée. Une Europe forte ⁠et souveraine au sein de l'Otan : voilà notre conception de notre défense et de notre sécurité ⁠commune. Elle se bâtit chaque jour."

Naval ‌Group n'a pas fait de commentaires dans l'immédiat.

Le gouvernement suédois de droite au pouvoir dirigé par Ulf Kristersson, l'un des soutiens les plus ​fermes de Kyiv en Europe, a dit s'attendre à atteindre l'objectif de dépenses ‌militaires de l'Otan - fixé à 3,5% du produit intérieur brut (PIB) - dès 2030, plusieurs années avant l'échéance fixée par l'alliance transatlantique.

En juin 2025, le nouvel objectif de dépenses de ​défense a été fixé à 5% du PIB national des pays membres d'ici 2035, en incluant une cible d'investissement d'au moins 3,5% du PIB par an dans les besoins essentiels de la défense (troupes et armes notamment).

Les nouvelles frégates seront les plus grands navires de guerre ⁠de surface de la marine suédoise et auront une durée de vie estimée d'environ 40 ans, selon de précédentes déclarations du gouvernement.

L'offre de Naval Group a été retenue face à une proposition conjointe du britannique Babcock et de Saab, ainsi que face à celle de l'espagnol Navantia.

Les quatre frégates à venir sont considérées comme un élément clé de la défense aérienne suédoise et de la protection de la mer Baltique. La Suède dispose également de cinq corvettes plus petites de classe Visby et modernise actuellement sa flotte de sous-marins.

(Reportage Johan Ahlander et Soren Jeppesen, version ​française Benjamin Mallet, édité par Sophie Louet)

© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

2 commentaires

  • 10:05

    Super nouvelle ! bravo aux équipes de naval groupe et dga

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • RAMSAY GENERALE : Le mouvement reste haussier
    RAMSAY GENERALE : Le mouvement reste haussier
    information fournie par TEC 19.05.2026 10:16 

    SYNTHESE Le MACD est positif et supérieur à sa ligne de signal. Cette configuration confirme la bonne orientation du titre. On constate que le potentiel de hausse du RSI n'est pas épuisé. Les stochastiques ne sont pas surachetés, ce qui laisse intact le potentiel ... Lire la suite

  • Logo du groupe sidérurgique ArcelorMittal à Basse-Indre
    Vallourec chute en Bourse après une cession d'actions par ArcelorMittal
    information fournie par Reuters 19.05.2026 09:52 

    L'action Vallourec chute en ‌Bourse mardi après la cession par ArcelorMittal d'environ 23,9 ​millions d'actions du fabricant français de tubes en acier, représentant environ 10,0% de son capital social, pour près de 667 ​millions de dollars américains (573,02 millions ... Lire la suite

  • Le graphique de l'indice allemand des prix des actions DAX à la bourse de Francfort
    L'Europe ouvre dans le vert, regain d'espoir sur le Moyen-Orient
    information fournie par Reuters 19.05.2026 09:42 

    Les principales Bourses européennes avancent ‌mardi en début de séance, encouragées par les déclarations du président américain Donald ​Trump, qui a annoncé avoir suspendu un bombardement prévu contre l'Iran et estimé qu'un accord avec Téhéran était possible. À ... Lire la suite

  • Un logo Soitec entouré de semi-conducteurs (crédit photo : Adobe Stock )
    Avis d'analystes : Morgan Stanley dope Soitec
    information fournie par Zonebourse 19.05.2026 09:32 

    Les semiconducteurs restent sous le feu des projecteurs. Les voisins isérois, ST et Soitec, bénéficient de relèvements de cours cible. Alstom : JP Morgan reste à surpondérer avec un objectif de cours réduit de 28 à 27 EUR. Amundi : Deutsche Bank maintient sa recommandation ... Lire la suite

Mes listes

valeur

dernier

var.
Pétrole Brent
110,46 +0,70%
CAC 40
8 044,67 +0,72%
VALLOUREC
24,2 -7,17%
NANOBIOTIX
39,1 -8,47%
SOITEC
145,5 +3,74%
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank