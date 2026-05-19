Renseignement militaire : Safran acquiert la pépite IA Kayrros pour maitriser "l'ensemble de la chaine d'analyse"

Cette intelligence artificielle "combat proven" a été déployée sur les théâtres d'opération au Moyen-Orient, pour l'évaluation des attaques sur les sites pétroliers et bases de défense.

(illustration) ( AFP / THIBAUD MORITZ )

"Nous maîtriserons l'ensemble de la chaîne d'analyse". L'industriel français Safran, spécialisé dans l'aéronautique et la défense, a confirmé lundi 18 mai être sur le point d'acquérir le pôle de renseignements militaire de Kayrros, après la publication de premières informations révélées par Les Echos. Cette acquisition, dont le montant n'a pas été dévoilé, est faite par Safran.AI, la filiale du groupe dédiée aux solutions logicielles d'intelligence artificielle.

Prendre le tournant des architectures ouvertes et du "développement souverain"

Elle concerne les activités d'analyse d'images satellitaires à usage militaire de la société d'ingénierie Kayrros, qui opère notamment dans l'analyse de données climatiques et énergétiques. Avec ce rachat qui doit être finalisé mercredi, "nous maîtriserons l'ensemble de la chaîne d'analyse, de la détection et du suivi de cibles, jusqu'à l'aval désormais grâce à cette nouvelle capacité d'analyse sur des impacts de frappes par exemple, à partir d'autres sources satellitaires", a détaillé aux Echos Sébastien Fabre, le dirigeant de Safran.AI.

A l'instar des nouvelles start-ups de la défense next-gen comme Anduril ou Shield AI, Safran.AI fait valoir sa place dans le virage des architectures ouvertes, qui favorisent son intégration dans différents systèmes. "Nous sommes sur un modèle ouvert, nous pouvons nous plugger sur n'importe quelle plateforme pour assurer un certain niveau d'interopérabilité dans l'analyse du renseignement", a ainsi abondé le directeur général de l'entreprise, qui a par ailleurs répondu aux craintes en matière de souveraineté suscitées par l'émergence de systèmes comme celui de l'américain Palantir.

Face aux doutes, Sébastien Fabre défend ainsi une ligne de codéveloppement national. "Nous facilitons un déploiement souverain de nos technologies. Ce n'est pas du cloud depuis la France. C'est un différenciateur par rapport à d'autres solutions concurrentes", a t-il ainsi déclaré.