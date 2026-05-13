Vallourec : au-delà de 25,8E, la route des 32E serait ouverte
information fournie par Zonebourse 13/05/2026 à 15:11
En cas d'enfoncement des 23,3E, la consolidation s'accélèrerait en direction de "gap" des 21,95E du 8 avril, voir des 20,2E (MM100).
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