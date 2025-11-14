Vallourec anticipe un RBE entre €195 et 225 mlns au T4

(Actualisé avec citations, détails, cours de Bourse)

Vallourec VLLP.PA a annoncé vendredi que son résultat brut d'exploitation (RBE) était attendu entre 195 et 225 millions d'euros au quatrième trimestre, confirmant ainsi son objectif d'un chiffre en progression au second semestre par rapport au premier.

Le fabricant français de tubes en acier affiche un RBE de 210 millions d'euros au troisième trimestre, en ligne avec son objectif, contre 168 millions d'euros enregistrés un an plus tôt.

"Cette augmentation s'explique par des volumes et des prix de vente moyens plus élevés du segment Tubes, l'impact favorable des initiatives de réduction de coûts et une rentabilité plus élevée du segment Mine & Forêts", explique le groupe dans un communiqué.

Vallourec dit attendre un RBE entre 799 et 829 millions d'euros sur l'exercice annuel. En 2024, le groupe avait affiché un RBE de 832 millions d'euros.

Les retards dans les projets de certains clients entraîneront la facturation de certaines commandes en 2026, a déclaré Philippe Guillemot, directeur général de Vallourec, dans un communiqué.

Vers 09h07 GMT, l'action Vallourec prend 1,15% à 16,69 euros.

