La Réunion: éruption "probable ou imminente" du Piton de la Fournaise

Eruption du Piton de la Fournaise à La Réunion, le 3 juillet 2023 ( AFP / Richard BOUHET )

La Préfecture de La Réunion a annoncé tôt jeudi le passage en alerte 1 du volcan du Piton de la fournaise pour "éruption probable ou imminente" et fermé l'accès.

"Depuis 4h47 (1h47 à Paris, NDLR), l'Observatoire du Piton de la Fournaise relève une crise sismique au volcan", a indiqué la préfecture sur son compte X.

"Ceci indique que le magma est en train de quitter le réservoir magmatique et se propage vers la surface", précise l'observatoire dans un communiqué jeudi.

Une éruption est "probable ou imminente", indique encore la préfecture sur X.

Par conséquent, la préfecture a enclenché le niveau d'alerte 1 et ordonné la fermeture de l'enclos dès 6H00 (3H00 à Paris) pour le premier jour de l'année 2026.

Situé dans une zone inhabitée du sud-est de La Réunion, le Piton de la Fournaise est l'un des volcans les plus actifs au monde. Il est entré en éruption à une vingtaine de reprises au cours des dix dernières années. Ses jaillissements provoquent un écoulement de lave très spectaculaire.