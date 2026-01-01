 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

La Réunion: éruption "probable ou imminente" du Piton de la Fournaise
information fournie par AFP 01/01/2026 à 06:03

Eruption du Piton de la Fournaise à La Réunion, le 3 juillet 2023 ( AFP / Richard BOUHET )

Eruption du Piton de la Fournaise à La Réunion, le 3 juillet 2023 ( AFP / Richard BOUHET )

La Préfecture de La Réunion a annoncé tôt jeudi le passage en alerte 1 du volcan du Piton de la fournaise pour "éruption probable ou imminente" et fermé l'accès.

"Depuis 4h47 (1h47 à Paris, NDLR), l'Observatoire du Piton de la Fournaise relève une crise sismique au volcan", a indiqué la préfecture sur son compte X.

"Ceci indique que le magma est en train de quitter le réservoir magmatique et se propage vers la surface", précise l'observatoire dans un communiqué jeudi.

Une éruption est "probable ou imminente", indique encore la préfecture sur X.

Par conséquent, la préfecture a enclenché le niveau d'alerte 1 et ordonné la fermeture de l'enclos dès 6H00 (3H00 à Paris) pour le premier jour de l'année 2026.

Situé dans une zone inhabitée du sud-est de La Réunion, le Piton de la Fournaise est l'un des volcans les plus actifs au monde. Il est entré en éruption à une vingtaine de reprises au cours des dix dernières années. Ses jaillissements provoquent un écoulement de lave très spectaculaire.

Copyright © 2025 AFP. Tous droits de reproduction et de représentation réservés. Toutes les informations reproduites dans cette rubrique (dépêches, photos, logos) sont protégées par des droits de propriété intellectuelle détenus par l'AFP. Par conséquent, aucune de ces informations ne peut être reproduite, modifiée, transmise, rediffusée, traduite, vendue, exploitée commercialement ou utilisée de quelque manière que ce soit sans l'accord préalable écrit de l'AFP. l'AFP ne pourra être tenue pour responsable des délais, erreurs, omissions, qui ne peuvent être exclus ni des conséquences des actions ou transactions effectuées sur la base de ces informations.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Pages les plus populaires

  • Accueil Bourse
  • Tous les cours boursiers
  • Cours CAC 40
  • Indices boursiers internationaux
  • Palmarès Bourse
  • Cours du Pétrole (Brent)
  • Convertisseur de devises
  • Convertisseur dollar / euro
  • Convertisseur euro / dollar
  • Convertisseur livres / euro
  • Convertisseur franc suisse / euro

L'offre BoursoBank