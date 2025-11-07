 Aller au contenu principal
Vallourec annonce le départ de son directeur financier Sascha Bibert en décembre
information fournie par Reuters 07/11/2025 à 18:53

Vallourec VLLP.PA a annoncé vendredi que son directeur financier, Sascha Bibert, quittera le groupe en décembre pour saisir une nouvelle opportunité professionnelle en Allemagne, après une période de transition avec son successeur.

Le groupe a indiqué que son remplaçant a déjà été identifié et rejoindra le comité exécutif dès sa prise de fonction début décembre.

(Rédigé par Elena Smirnova)

VALLOUREC
16,6100 EUR Euronext Paris +0,24%
