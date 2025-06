Vallourec: a finalisé une acquisition au Brésil information fournie par Cercle Finance • 06/06/2025 à 07:56









(CercleFinance.com) - Vallourec annonce la finalisation de l'acquisition de la filiale Thermotite do Brasil auprès de Mattr.



La transaction a reçu toutes les autorisations réglementaires nécessaires.



Cette opération s'inscrit dans la stratégie de montée en gamme de Vallourec, avec l'intégration d'une expertise technologique différenciante, dans le domaine des revêtements d'isolation thermique pour pipelines souligne le groupe.



Philippe Guillemot, Président du Conseil d'administration et Directeur Général de Vallourec, a déclaré : ' Cette acquisition renforce notre présence et notre chaîne de valeur industrielle au Brésil, un marché clé pour l'industrie pétrolière et gazière offshore. Elle va ainsi nous permettre de franchiser une nouvelle étape dans notre stratégie visant à offrir à nos clients des solutions intégrées à très forte valeur ajoutée. '





