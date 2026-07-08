Vallourec a complété son programme de rachat d’actions

Vallourec VLLP.PA :
* CONFIRME SON INTENTION DE DISTRIBUER PRÈS DE EUR 650 MLNS À SES ACTIONNAIRES EN 2026
* EUR 110 MLNS ONT ÉTÉ ALLOUÉS AU PROGRAMME DE RACHAT D’ACTIONS
* LE SOLDE SERA VERSÉ SOUS FORME D’UN DIVIDENDE INTÉRIMAIRE EXCEPTIONNEL AU TITRE DE L’EXERCICE 2026
Texte original nGNX48dkvj Pour plus de détails, cliquez sur VLLP.PA
(Rédaction de Gdansk)
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