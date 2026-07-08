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Vallourec a complété son programme de rachat d’actions
information fournie par Reuters 08/07/2026 à 07:09

Vallourec VLLP.PA :

* CONFIRME SON INTENTION DE DISTRIBUER PRÈS DE EUR 650 MLNS À SES ACTIONNAIRES EN 2026

* EUR 110 MLNS ONT ÉTÉ ALLOUÉS AU PROGRAMME DE RACHAT D’ACTIONS

* LE SOLDE SERA VERSÉ SOUS FORME D’UN DIVIDENDE INTÉRIMAIRE EXCEPTIONNEL AU TITRE DE L’EXERCICE 2026

Texte original nGNX48dkvj Pour plus de détails, cliquez sur VLLP.PA

(Rédaction de Gdansk)

Dividendes
Pétrole et parapétrolier

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