Valeurs moyennes : Portzamparc revoit presque intégralement sa shortlist en mars

La crise du coroanvirus a remis tout le monde sur un pied d'égalité. Le CAC 40 recule de 8,80% depuis le début de l'année alors que le CAC Mid & Small cède 8,4%. Sur la période du 7 janvier au 3 mars, l'indice des petites et moyennes valeurs a reculé de 9,5% quand la shorlist de Portzamparc résistait mieux, à -7,1%. En mars, le bureau d'analyses procède à un remaniement significatif en sortant quatre valeurs.

Pour rappel, cette sélection de Portzamparc comprend cinq valeurs. Elle est équipondérée et passée sous revue tous les mois. Les titres sont choisis selon une double approche : d'excellents fondamentaux et un potentiel boursier de court terme. Le flottant doit être supérieur à 10 millions d'euros.

Sur la shortlist de mars, Portzmparc fait le grand ménage. Exit Focus Home Interactive (plus mauvaise performance de la liste sur le mois écoulé avec un recul de 18,6%), Lisi, SII et Thermador. Pour les deux premières valeurs, le bureau d'analyses note le manque de catalyseurs à court terme. Il pointe le ralentissement du secteur pour SII et la faible visibilité liée au Covid-19 pour Thermador. Pour leur succéder, Portzamparc fait entrer Herige, Infotel, MGI Digital et Reworld Media. Il conserve Bastide. Gros plan sur ces valeurs.

Bastide : acheter avec un objectif de cours de 45,50 euros

Le fournisseur de services et de dispositifs médicaux conserve sa place. Il s'agit d'un "bon point d'entrée" sur la valeur pour Portzamparc qui note un rééquilibrage de l'activité vers des spécialités mieux margées. , comme en atteste une progression continue de la marge opérationnelle avec un objectif compris entre 8,5 et 9% sur l'exercice 2019-2020 après 8,15% sur l'exercice 2018-2019. Le bureau d'études apprécie également une valorisation attractive, en dessous des multiples historiques (PER sur l'exercice en cours de 17,3 contre 22,8 en moyenne sur les cinq derniers exercices).

Prochain événement : résultats semestriels le 25 mars

Herige : acheter avec un objectif de cours de 34 euros

Le spécialiste du négoce de matériaux de construction est intégré malgré une fin d'année 2019 que Portzamparc estime "compliquée" (avec une baisse de 3,1% du chiffre d'affaires au 4e trimestre)... "mais qui ne remet pas en cause la tendance". Le bureau d'analyses table sur un free cash-flow positif en 2020 et note que la valorisation du groupe ne semble pas prendre en compte l'amélioration progressive de la marge opérationnelle courante Négoce "et l'effet mix avec les bonnes performances top line du béton".

Prochain événement : résultats annuels le 1er avril

Infotel : acheter avec un objectif de cours de 44,40 euros

Après être sorti de la liste en février, le spécialiste des services informatiques et des logiciels fait son retour en mars avec un objectif de cours remonté de 42,30 à 44,40 euros. Les arguments restent les mêmes : la régularité avec 10% de croissance organique en moyenne sur les cinq dernières années et 6% en 2019. Les logiciels ont connu un meilleur second semestre 2019 que le premier. et "l'année 2020 devrait marquer la signature de nouveaux contrats pour Orlando et potentiellement Arcsys".

Prochain événement : résultats annuels le 4 mars

MGI Digital : acheter avec un objectif de cours de 56,60 euros

Le spécialiste des équipements destinés au marché des arts graphiques a affiché une très bonne dynamique des ventes en 2019 et Portzmparc attend "un fort effet de levier sur les résultats" avec notamment un résultat opérationnel en progression de 24%, à 22 millions d'euros. Pour le moment le Covid-19 n'affecte pas l'activité, selon l'analyste. Dans le même temsps, la valorisation est "historiquement basse" avec, à titre d'exemple un ratio VE/Ebitda (valeur d'entreprise sur excédent brut d'explotation) de 8,7 contre 10,6 en moyenne sur les 5 dernières années.

Prochain événement : résultats annuels le 6 avril

Reworld Media : acheter avec un objectif de cours de 4,20 euros

Portzamparc estime que la publication des résultats 2019 du groupe devrait rassurer le marché. Même si l'année écoulée se présente comme un exercice de transistion, elle devrait confirmer "la bonne intégration de Mondadori France malgré le départ de 60% des 330 journalistes avec un bilan sur le développement des synergies et sur les premiers travaux de digitalisation et de monétisation des 30 marques magazines de Mondadori". Dans le même temps, le titre s'échange à un plus-bas sur un an et affiche un ratio VE/ Ebitda de 3,7

Prochain événement : résultats annuels le 18 mars

