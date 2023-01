Valeurs moyennes : Portzamparc publie son premier High Five de 2023

Le spécialiste des technologies laser Lumibird fait son retour dans le High Five. (photo d'illustration ne représentant pas forcément une activité de Lumibird / Crédit : Adobe Stock)

Avec la nouvelle année vient le nouveau High Five de Portzamparc, sélection de cinq valeurs prometteuses par le bureau d'analyses. Pour commencer 2023, pas beaucoup d'évolution par rapport à décembre. On fait le point.

Le dernier mois de l'année a plutôt profité à la sélection de midcaps de Portzamparc. En décembre, le High Five a progressé de 6,8% contre 3,8% pour son indice de référence, le CAC Mid & Small. C'est notamment Ekinops qui a tiré la performance avec un gain de 20,2% sur la période, suivi par Esker (+9,7%). A l'inverse, Vilmorin a déçu (-5,5%), tout comme SII (+1%). C'est d'ailleurs ce dernier qui sort de la sélection pour être remplacé par Lumibird qui fait son retour.

Petit rappel pour les investisseurs qui ne seraient pas familiers de cette sélection : elle est équipondérée et passée en revue tous les mois. Les titres sont choisis selon une double approche : d'excellents fondamentaux et un potentiel boursier de court terme. Le flottant doit être supérieur à 10 millions d'euros. On passe les valeurs en détail

Ekinops : acheter avec un objectif de cours de 10,70 €

Le fournisseur de solutions de télécoms "continue de survoler la crise des composants" et s'avère très apprécié de ses clients, deux opérateurs d'importance l'ayant désigné comme meilleur fournisseur. La croissance accélère, avec un 2e relèvement d'objectifs concernant la croissance organique pour 2022 (de supérieure à 15% à supérieure à 20%) Portzamparc l'attend, pour sa part, à 22,5% en incluant un dernier trimestre "prudent". Pour l'analyste Augustin Socié, "la valorisation [est] toujours attrayante malgré le parcours récent du titre" !

Prochain événement : chiffre d'affaires du 4e trimestre le 11 janvier.

Esker : acheter avec un objectif de cours de 189 €

Le spécialiste dans l'automatisation des processus documentaires et de la dématérialisation des documents devrait atteindre son objectif de croissance organique annuelle (entre 12 et 14%. Selon Nicolas Royot, qui suit la valeur, le chiffre d'affaires pourrait s'élever à 158,8 millions d'euros en croissance organique de 13,4%. Autres arguments positifs : l'effet dollar est toujours positif et la rentabilité attendue devrait s'avérer élevée, entre 13 et 15%. L'analyste table sur une croissance organique de 13,1% en 2023 pour une marge à 12,7%.

Prochain événement : chiffre d'affaires du 4e trimestre le 17 janvier.

Fountaine Pajot : acheter avec un objectif de cours de 153 €

Le fabricant de bateaux reste dans le HIgh Fice et l'objectif de cours passe de 149,50 à 153 euros.La croissance devrait ressortir à deux chiffres sur l'exercice 2022-2023 avec un carnet de commandes bien rempli qui donne de la visibilité sur l'activité au groupe. Arnaud Despre pointe un levier opérationnel pour le fabricant avec une marge qui devrait faire mieux que résister. Enfin, Fountaine Pajot reste moins valorisé que ses pairs avec un ratio valeur d'entreprise sur résultat opérationnel à 3,2 contre une fourchette de 3,7 à 7,2 pour les comparables.

Prochain événement : objectifs le 11 janvier

Lumibird : acheter avec un objectif de cours de 21,60 €

L'analyste Jérémy Sallée annonce la couleur :" Prêt pour une fin d'année record !" Le spécialiste des technologies laser devrait enregistrer une forte activité au 4e trimestre et afficher un chiffre d'affaires 2022 conforme aux attentes du consensus compilé par Factset : 184,7 millions d'euros, en croissance de 1,7%. Le dernier trimestre représente un tiers de du chiffre d'affaires annuel et l'atteinte de l'objectif fixé pour cette période "crédibiliserait le scénario d'un rattrapage de la rentabilité au second semestre". Jérémy Sallée estime que le groupe présente toujours une profil intéressant dans le contexte actuel, avec du pricing power (capacité à remonter ses prix), un carnet de commandes rempli, un faible endettement et une dynamique positive sur l'ensemble des métiers.

Prochain événement : chiffre d'affaires du 4e trimestre le 23 janvier.

Vilmorin : acheter avec un objectif de cours de 67,50 €

Malgré le repli du titre en décembre, le semencier resigne pour un nouveau mois au sein du High Five grâce à ses qualités défensives dans une marché en croissance régulière. Pour l'analyste Nicolas Montel, les perspectives 2022-2023 sont bien orientées et l'objectif de marge opérationnelle courante (supérieure à 8%) "apparait prudent". Pour enfoncer le clou, il explique que le repli du titre est injustifié au regard de la performance (-13,3% sur un an).

Prochain événement : chiffre d'affaires du 1er semestre le 23 février 2023.

