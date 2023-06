Valeurs moyennes : petits ajustements en juin pour le High Five de Portzamparc

Spie conserve sa place dans le High Five de juin. (crédit photo : / L. Grassin )

Pour Le mois de juin deux nouvelles entrées et deux sorties dans la sélection de valeurs moyennes du bureau d'analyses Portzamparc qui a de nouveau enregistré une performance supérieure à celle de son indice de référence au cours du mois de mai. Voici tous les détails sur le nouveau High Five.

Malgré les difficultés rencontrées par le CAC 40 en mai en raison des turbulences autour du relèvement du plafond de la dette américaine, le contexte pour les valeurs moyennes est moins préoccupant. L'indice CAC Mid&Small, qui est le référentiel du High Five, diminue de 0,5% depuis le 10 janvier, tandis que la sélection de valeurs de Portzamparc augmente de 19,5%.

Au cours du dernier mois, l'indice a reculé de 1,8%, tandis que le High Five a progressé de 9%. Bien que la performance aurait pu être encore meilleure, toutes les valeurs du High Five ont enregistré une hausse. Trigano a été le moteur de la performance en mai avec une hausse de 13,7%, suivi par Equasens (+13%). Akwel, quant à lui, a sous-performé le High Five mais a tout de même enregistré une performance de 3,3%.

En attendant, le bureau d'analyses effectue deux arbitrages pour le mois de juin. Exit Lacroix et Akwel alors que Focus Entertainment et Fountaine Pajot font leur entrée (ou leur retour).

Equasens : acheter avec un objectif de cours de 100 euros

Equasens maintient sa position dans le High Five. Selon l'analyste Gaétan Calabro, l'entreprise a encore un fort potentiel. Son début d'année prometteur avec une augmentation de 14% du chiffre d'affaires au premier trimestre confirme les prévisions de croissance de 10% pour l'année 2023. Cette croissance sera stimulée par des augmentations tarifaires, de nouveaux lancements et des acquisitions stratégiques. Malgré cela, le titre est sous-évalué de 25% par rapport à sa moyenne sur cinq ans, ne reflétant pas ses solides fondamentaux.

Prochain événement : chiffre d'affaires du deuxième trimestre le 3 août

Focus Entertainment : acheter avec un objectif de cours de 46,60 euros

L'éditeur de jeux vidéo a enregistré une forte croissance de 36% de son chiffre d'affaires au cours de l'année passée. Les résultats annuels de l'entreprise seront publiés la semaine prochaine et selon l'analyste Maxence Dhoury, l'Ebit de l'entreprise pourrait doubler, ce qui reflète un fort potentiel de croissance. Malgré la récente baisse de la valeur de l'action, celle-ci se situe autour du seuil psychologique de 40 euros, ce qui représente une opportunité d'entrée intéressante pour profiter du succès du cycle 2022-2025, marqué par un line-up exceptionnel et une accélération des activités de fusion-acquisition.

Prochain événement : résultats annuels le 15 juin

Fountaine Pajot : acheter avec un objectif de cours de 159 euros

Le fabricant de bateaux enregistre une croissance à deux chiffres pour l'année en cours. Le carnet de commandes dépassent les 600 millions d'euros, plus de deux fois le chiffre d'affaires réalisé l'année précédente. Les hausses de prix contribuent à améliorer la marge, et l'entreprise bénéficie également d'un effet de rattrapage des commandes non livrées. La marge du premier semestre est soutenue par une bonne anticipation de l'inflation et un bon mix produit/client. La marge opérationnelle pour les multicoques atteint 19%, avec une amélioration significative par rapport à l'année précédente.

Prochain événement : résultats du premier semestre le 19 juin

Spie : acheter avec un objectif de cours de 34 euros

Objectif de cours maintenue pour Spie. Le groupe enregistre une solide croissance organique au premier trimestre 2023 (+11,3%), qui devrait se maintenir jusqu'à la fin du premier semestre. Les marges opérationnelles courantes progressent positivement et continuent de s'améliorer, grâce à l'assainissement du marché concurrentiel en France, la stratégie rentable en Europe du nord-ouest et le contrôle des dépenses dans le secteur pétrolier et gazier.

Prochain événement : résultats du premier semestre le 27 juillet

Trigano : acheter avec un objectif de cours de 158 euros

Trigano a réalisé une performance remarquable en mai, lui permettant de figurer à nouveau dans le High Five. Les effets prix et mix ont contribué à la croissance au deuxième trimestre, et l'analyste Arnaud Despre s'attend à des tendances similaires pour le troisième trimestre. La marge opérationnelle au premier semestre est excellente, et le spécialiste du camping-car anticipe une amélioration de la rentabilité au second semestre, notamment grâce à une réduction des stocks. Malgré le contexte économique incertain, l'analyste est confiant dans la capacité du groupe à atténuer les effets négatifs. Enfin, la valorisation de l'entreprise reste en retrait par rapport à sa moyenne historique, offrant potentiellement une opportunité d'investissement.

Prochain événement : chiffre d'affaires du troisième trimestre le 27 juin.

Antoine Morisse (redaction@boursorama.fr)

On rappelle pour les investisseurs qui ne seraient pas familiers de cette sélection : elle est équipondérée et passée en revue tous les mois. Les titres sont choisis selon une double approche : d'excellents fondamentaux et un potentiel boursier de court terme. Le flottant doit être supérieur à 10 millions d'euros.