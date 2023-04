Valeurs moyennes : le High Five de Portzamparc fait son ménage de printemps

Seb fait son entrée dans le High Five en avril. (crédit photo : Adobe Stock / )

Pour avril, la sélection de cinq valeurs moyennes du bureau d'analyses est presque entièrement renouvelé. On fait le point sur les entrées et les sorties.

Dans un contexte qui reste peu porteur pour les midcaps, pas simple de tirer son épingle du jeu. En février, le High Five, cette sélection de 5 valeurs faite par Portzamparc, n'a pu échapper à la baisse : -2,1% depuis le 28 février quand l'indice de référence, le CAC Mid & Small cédait lui 3,6%.

Sur le mois écoulé, la performance a été portée par Herige et Spie. En dépit de sa place conservée dans la liste pendant plusieurs mois, Vilmorin n'a pas répondu aux attentes et recule de 9,5% sur la période.

Depuis le début de l'année, le High Five gagne 4,9% quand le CAC Mid & Small n'est qu'à +1,9%. Pour relancer la dynamique de sa sélection, Portzamparc n'a pas hésité à procéder à une rotation radicale : Herige, Neoen, Broadpeak et Vlmorin tirent leur révérence alors que LDC, Seb, Akwel et HRS font leur entrée.

Comme à chaque fois, on rappelle pour les investisseurs qui ne seraient pas familiers de cette sélection : elle est équipondérée et passée en revue tous les mois. Les titres sont choisis selon une double approche : d'excellents fondamentaux et un potentiel boursier de court terme. Le flottant doit être supérieur à 10 millions d'euros.

Akwel : acheter avec un objectif de cours de 22,10 €

Pour Jérémy Sallée, c'est sûr il y a sur l'équipementer automobile, un excès de pessimisme à mettre à profit, d'autant que "le plus difficile semble être derrière nous". L'analyste considère que les attentes sont peut être un peu timorées, notamment sur la rentabilité alors que le secteur des équipementiers auto européens devrait égaliser voire dépasser en 2024 son niveau de marge 2019, soit une amélioration de 2 points de la marge opérationnelle courante en deux ans. Résultat : avec des attentes et un valorisation "particulièrement faibles" pour une société de qualité, il y a là un point d'entrée intéressant à jouer.

Prochain événement : résultats annuels le 5 avril.

HRS : acheter avec un objectif de cours de 28,80 €

Introduit en Bourse au début de l'année 2021 à 25,30 euros, le cours du spécialiste des stations de recharge d'hydrogène évolue actuellement autour de 17 euros. L'activité, elle, montre une indéniable dynamique avec un chiffre d'affaires qui s'établit à 10,7 millions d'euros, en croissance de 135% ! Le carnet de commandes ne désemplit pas et se montait à 109 millions en janvier dernier. D'autres bonnes nouvelles pourraient continuer à tomber dans l'année, selon l'analyste Nicolas Royot. Et pourquoi pas un relèvement d'objectifs à l'occasion des résultats du premier semestre qui seront publiés le 27 avril ?

Prochain événement : résultats du premier semestre le 27 avril.

LDC : acheter avec un objectif de cours de 149 €

Le groupe volailler bénéficie d'un marché porteur et affiche, selon Nicolas Montel, "une forte capacité à générer de la croissance", notamment grâce à l'internationalisation en cours et à une politique "agressive" de croissance externe. Les perspectives 22-23 sont au beau fixe avec notamment une marge opérationnelle courante qui devrait s'établir à 4,5%, en progression de 40 points de base. Comme pour certaines valeurs précédemment évoquées, la valorisation est "particulièrement faible" pour cette société de qualité.

Prochain événement : chiffre d'affaires du 4e trimestre le 6 avril.

Seb : acheter avec un objectif de cours de 127 €

Arnaud Despre nous prévient, la publication du premier trimestre est peu significative avec une légère décroissance attendue due à un effet de base "compliqué". Mais le spécialiste du petit électroménager à des atouts à faire valoir, notamment une génération de cash soutenue. L'analyste table sur une nette amélioration de la structure de coûts avec la normalisation du fret et la décroissance sensible des prix des intrants. Le titre est par ailleurs sous-valorisé par rapport à sa moyenne historique.

Prochain événement : chiffre d'affaires du premier trimestre le 27 avril.

Spie : acheter avec un objectif de cours de 31,50 €

Le spécialiste des prestations de services multi-techniques dans les domaines du génie électrique, mécanique et climatique est l'unique rescapé de ce High Five d'avril. L'année s'annonce belle nous précise Nicolas Delmas. La belle dynamique de croissance enregistrée au second semestre 2022 devrait se maintenir sur les six premiers mois de 2023. Le groupe a fait la démonstration d'un fort pouvoir de prix et a pu compter sur la résilience des différentes verticales auxquelles il est exposé. Cela se traduit notamment par une amélioration continue de la marge opérationnelle courante (marge d'Ebita). En Bourse, il y a un "potentiel d'upside supplémentaire".

Prochain événement : chiffre d'affaires du premier trimestre le 28 avril.