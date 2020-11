Valeurs moyennes : la short list de novembre de Portzamparc

(Crédits photo : Adobe Stock - )

La short list de Portzamparc a manifestement montré plus de résilience au mois d'octobre que son indice de référence le CAC Mid & Small . Depuis le 6 octobre, la sélection de la filiale de BNP Paribas est à l'équilibre tandis que le CAC des petites et moyennes valeurs a chuté de 5,4%.

Ce mois-ci, le bureau d'études nantais procède néanmoins à un remaniement de sa liste en sortant trois valeurs. LDC, Linedata, SES Imagotag quittent la short list au profit de Claranova, Solutions 30 et Thermador. 2CRSI et Clasquin sont conservés. Revue de détail.

Pour rappel, cette sélection de Portzamparc comprend cinq valeurs. Elle est équipondérée et passée sous revue tous les mois. Les titres sont choisis selon une double approche : d'excellents fondamentaux et un potentiel boursier de court terme. Le flottant doit être supérieur à 10 millions d'euros.

2CRSI : acheter avec un objectif de cours de 5 euros

«Un titre délaissé par le marché», titre Portzamparc. Il faut dire qu'«après une première année de cotation réussie (IPO mi-2018), le groupe a déçu sur le plan commercial, en mettant plus de temps que prévu à diversifier son portefeuille de clients majeurs», note le bureau d'études. Le titre a aussi été pénalisé par une communication financière limitée. Résultat, la valorisation en a souffert et le titre s'échange actuellement à 0,5x en VE/CA de l'année en cours, en ne retenant que le bas de la guidance du groupe (170-200M€).

Pourtant, le potentiel de 2CRSI est réel ! Le rachat de Boston Limited a permis de doter le groupe d'une gamme complète de produits et d'une force commerciale démultipliée, et l'exercice en cours a bien démarré malgré le contexte de crise sanitaire. La filiale de BNP Paribas mise une croissance pro-forma d'environ 15% sur le premier semestre (mars à août).

Prochain événement : résultats du premier semestre le 30 novembre.

Claranova : acheter avec un objectif de cours de 9,54 euros

«Un repli à mettre à profit», titre la filiale de BNP Paribas. Le groupe devrait publier un chiffre d'affaires en hausse pour le premier trimestre 2020-2021 porté par l'impression digitale «qui devrait conserver une croissance soutenue», écrit Portzamparc.

En outre, les applications Freeprints ont profité de l'effet confinement pour marquer une nette accélération (+53% en organique au quatrième trimestre versus +20% sur 9 mois). Enfin, Portzamparc dit s'attendre à une progression de la marge. «En 2021 (clôture en juin), nous attendons un chiffre d'affaires de 508M€ (+24%) et un résultat opérationnel courant de 25,5M€ (+41%) soit une marge de 5,0% vs 4,3% en 2019/2020».

Prochain événement : chiffre d'affaires du 1er trimestre 2020-2021 le 4 novembre.

Clasquin : acheter avec un objectif de cours de 36 euros

La société spécialisée dans les prestations d'ingénierie en transport aérien et maritime et en logistique overseas a publié fin octobre des résultats du 3e trimestre supérieurs aux attentes du bureau d'études (avec notamment une marge brute quasi stable sur neuf mois). Le groupe est en effet porté par la dynamique favorable dans le secteur maritime (49% de la marge commerciale brute / volume +6%), mais aussi par celle de l'aérien (34% de la MCB) qui, malgré le contexte difficile, affiche toujours des marges unitaires en forte hausse (+20% vs n-1).

Prochain événement : chiffre d'affaires du 4e trimestre le 4 janvier.

Solutions 30 : acheter avec un objectif de cours de 18 euros

Portzamparc ne tarie pas d'éloges au sujet de Solutions 30 qui intègre le classement ce mois-ci. Le bureau d'études dit s'attendre à une croissance de 16,7% à 196M€ pour le 3e trimestre «portée par les télécoms français, qui ont déployé des offres commerciales cet été», et par « l'international ». En outre, le leader européen de l'assistance numérique aux nouvelles technologies dispose de solides arguments grâce notamment à son accélération dans ses activités dans les télécoms et ne devrait pas être impacté par le nouveau confinement qui oblige au déploiement massif du télétravail.

Si «les multiples peuvent paraitre élevés», ils «reflètent une forte croissance rentable se traduisant par une génération de trésorerie solide», argue Portzamparc. Bref, c'est «une occasion de rentrer dans le train».

Prochain événement : chiffre d'affaires du 3e trimestre le 4 novembre.

Thermador : acheter avec un objectif de cours de 64 euros

L'entreprise spécialisée dans la commercialisation d'accessoires pour le chauffage central et la sécurité sanitaire rejoint la short-list de Portzamparc qui salue la «résilience du modèle». Le groupe a en effet été peu touché par le contexte de crise notamment grâce à un effet rattrapage de l'activité construction au mois d'août. La tendance devrait d'ailleurs se poursuivre car malgré le reconfinement, les activités de BTP construction restent autorisées.

En outre, le groupe dispose d'une bonne génération de cash et devrait profiter du plan de relance dans certaines de ses activités (pompes à chaleur, chauffage bois...). Dans ce contexte, la valorisation est estimée «encore attractive» : 2020 VE/Sales 1,4x (moyenne 5y 1,6x), VE/EBIT 10,8x (moyenne 5y 11,4x).

Prochain événément : point activité le 9 novembre.