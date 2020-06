Valeurs moyennes : la sélection de juin de Portzamparc

(Crédits photo : Adobe Stock - )

Si la sélection Portzamparc a montré une vraie résilience depuis le début d'année, elle a aussi moins profité du rebond boursier des dernières semaines. L'indice des petites et moyennes valeurs a enregistré une hausse de 12,3% depuis le 5 mai tandis que la shortlist du bureau d'analyses a progressé de 11,7%.

Pour rappel, cette sélection de Portzamparc comprend cinq valeurs. Elle est équipondérée et passée sous revue tous les mois. Les titres sont choisis selon une double approche : d'excellents fondamentaux et un potentiel boursier de court terme. Le flottant doit être supérieur à 10 millions d'euros.

En juin, le bureau d'analyses procède à un remaniement quasi intégral en sortant quatre valeurs de sa sélection : CBO Territoria, Infotel, Mersen et Spie. Seul LDC est conservé. La première valeur quitte le classement suite à sa bonne performance et d'un impact de la crise sanitaire mesuré sur la foncière. Le titre d'Infotel quitte le classement en raison d'«un parcours décevant dans la phase de rebond du marché » et faute de « catalyseur à court-terme ». C'est ce dernier argument qui pousse également Mersen et Spie vers la sortie. Focus, Fountaine Pajot, Séché Environnement et Virbac font leur entrée.

Focus : acheter avec un objectif de cours à 23,50 euros

Le bureau d'analyses note que les résultats annuels de l'éditeur de jeux vidéos qui seront publiés le 25 juin sont attendus en forte hausse (REX 20,5M€ +46%, RNPG 13,9M€ +74%). Focus se fait également remarqué pour ses performances de ce début d'année, marqué par le lancement du jeu Snowrunner le 28 avril. Mieux : les perspectives pour l'avenir sont solides grâce à un catalogue fourni à un horizon 2021-2022. « Une période qui devrait être particulièrement favorable : 2e année du nouveau cycle de consoles, transition douce depuis la génération actuelle, montée en puissance des offres de cloud gaming », rappelle Portzamparc.

Prochain événement : résultats annuels 25 juin

Fountaine Pajot : acheter avec un objectif de cours de 86 euros

Le groupe enregistre de nouveau une forte croissance au premier semestre avec un chiffre d'affaires à +20,1% à 95,7M€, nettement au dessus des attentes de Portzamparc (88,4M€).

La crise sanitaire a évidemment eu un impact sur Fountaine Pajot qui se voit priver de 6 semaines complètes de production, peu ou pas rattrapables avec un rythme de production qui se trouve actuellement ralenti. Toutefois, le groupe n'enregistre pas d'annulation de commandes mais uniquement un report de certaines livraisons. Ainsi, estime Portzamparc, l'impact du Covid-19 sur la marge brute devrait être globalement neutre. En outre, l'analyste estime que Fountaine Pajot reste une valeur « value ».

Prochain événement : résultats du 1er trimestre mi-juin

LDC : acheter avec un objectif de cours à 154 euros

Portzamparc conserve pour le troisième mois consécutif LDC en portefeuille avec un objectif de cours inchangé, et note une nouvelle fois le bilan solide (trésorerie nette positive) et le caractère particulièrement défensif du secteur agro-alimentaire (pas d'arrêt d'activité en raison du caractère essentiel de l'activité).

Le bureau d'analyses salue la bonne résistance du groupe à la crise sanitaire avec une baisse de seulement 7% des ventes au mois de mars et avril et un redémarrage de l'activité restauration attendu à partir de mai. Toutefois, la forte hausse des ventes en France et en Europe en GMS ne permet pas de compenser totalement la perte d'activité en RHD et PAI, prévient Portzamparc.

Prochain événement : chiffre d'affaires 1er trimestre 8 juillet

Séché Environnement : acheter avec un objectif de cours à 47 euros

Avec un premier trimestre rassurant (CA +2,5% à ptcc), une bonne diversification de ses clients (Collectivités 20% du CA) et débouchés (chimie, santé/pharmacie, énergie..), une faible exposition aux secteurs sensibles (automobile, transport), Séché Environnement dispose de bons atouts pour faire face à la crise. Portzamparc estime en outre que le point bas est désormais passé avec un redémarrage des services (35% du CA) en France comme à l'international, et un rattrapage attendu au deuxième trimestre.

Sa bonne situation de liquidité et sa valorisation attrayante (Ratios 2021 : PER 11,8x) sont également de sérieux atouts mis en avant par l'analyste.

Prochain événement : chiffre d'affaires du deuxième trimestre 28 juillet

Virbac : renforcer avec un objectif de cours à 215 euros

Le Covid-19 a eu un impact limité sur le laboratoire pharmaceutique spécialiste de la santé animale en raison du caractère résilient du secteur. Le bureau d'analystes prévient toutefois que le segment « compagnie » du groupe qui représente 59% du CA sera impacté principalement au deuxième trimestre vec un report de consultations vétérinaires non prioritaires et une pression sur les ventes de biens discrétionnaires.

Le chiffre d'affaires pour 2020e est attendu à 906M€ soit -3,4% comprenant l'impact financier de la cession à MSD Animal Health des droits américains des marques Sentinel au S2. Une cession qui a justement permis un assainissement financier à la structure avec un désendettement total et une position cash net estimée autour de 60/80M€e fin 2020, souligne Portzamparc.

Enfin, après un recentrage stratégique, la publication des résultats du premier trimestre fin juillet devraient permettre d'obtenir davantage d'informations sur le deal et les nouvelles perspectives de Virbac.

Prochain événement : résultats 1er trimestre : 20 juillet