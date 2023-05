Valeurs moyennes : encore du mouvement dans le High Five de mai

Trigano fait son retour dans le High Five avec un objectif à 158 euros. (crédit photo : crédit photo Trigano / )

Trois entrées et trois sorties dans la sélection de valeurs moyennes du bureau d'analyses Portzamparc qui a signé une performance meilleure que son indice de référence sur le mois écoulé. Le point complet sur le nouveau High Five

Alors que le CAC 40 a récemment atteint de nouveaux sommets historiques, le contexte reste plus compliqué pour les valeurs moyennes. Le CAC Mid&Small, le benchmark du High Five, ne progresse que de 1,3% depuis le 10 janvier, quand la sélection de valeurs de Portzamparc grimpe de 9,6%.

Sur le mois écoulé, l'indice recule de 0,6% quand le High Five progresse de 4,5%. La performance aurait pu être tout autre si Vilmorin était resté un peu plus longtemps dans la sélection alors que l'offre de Limagrain a enflammé le cours du semencier. C'est donc HRS qui a porté la performance en avril (+13,3%) devant Spie (+5,5%). LDC est, de son côté, à la peine. Le groupe volailler a publié un bon 4e trimestre et relevé ses objectifs en matière de marge opérationnelle courante.

En attendant, le bureau d'analyses effectue trois arbitrages pour le mois de mai. Exit Seb, HRS et LDC, bienvenue (ou bon retour) Trigano, Equasens et Lacroix.

Comme à chaque fois, on rappelle pour les investisseurs qui ne seraient pas familiers de cette sélection : elle est équipondérée et passée en revue tous les mois. Les titres sont choisis selon une double approche : d'excellents fondamentaux et un potentiel boursier de court terme. Le flottant doit être supérieur à 10 millions d'euros.

Akwel : acheter avec un objectif de cours de 21 €

Objectif de cours légèrement ajusté à la baisse pour l'équipementier automobile qui reste malgré tout dans la sélection. Jérémy Sallée persiste et signe : "le plus difficile semble être derrière nous." Il trouve qu'en dehors de Portzamparc, le consensus de marge attendue sur le groupe est prudent. Le point d'entrée est intéressant sur le titre avec des attentes et une valorisation faibles pour une société de qualité.

Prochain événement : chiffre d'affaires du 1er trimestre le 4 mai

Lacroix : acheter avec un objectif de cours de 46,60 €

C'est encore Jérémy Sallée qui nous détaille les qualités du petit conglomérat industriel qui dispose, selon lui, de nombreux catalyseurs. Le T1 sera dévoilé mardi prochain et devrait être bon, porté notamment par la bonne tenue de la division Electronics. Le groupe tiendra par ailleurs une journée investisseurs le 11 mai et il a en projet la cession de son pôle Signalisation à fort potentiel. Ce potentiel n'est pas intégré par le marché dans le cours du titre.

Prochain événement : chiffre d'affaires du 1er trimestre le 9 mai

Equasens : acheter avec un objectif de cours de 100 €

L'ancien Pharmagest Interactive fait son retour dans le High Five. La croissance de l'éditeur de logiciels reste soutenue et elle sera alimentée par des augmentations de tarif significatives, par de nouveaux lancements sur l'ensemble des divisions et par des acquisitions. Pour Gaétan Calabro, le business model est résilient avec une rentabilité au top pour le secteur, "autour de 26%" depuis 2018. Le titre est à un bon point d'entrée alors que son ratio valeur d'entreprise sur excédent brut d'exploitation estimé 2023 est à 13, faisant ressortir une décote de plus de 30% par rapport à sa moyenne sur cinq ans. Bref, le repli du titre est "à exploiter".

Prochain événement : chiffre d'affaires du 1er trimestre le 13 mai

Spie : acheter avec un objectif de cours de 34 €

Objectif de cours relevé pour Spie puisqu'il passe de 31,50 à 34 euros. Le spécialiste des prestations de services multi-techniques dans les domaines du génie électrique, mécanique et climatique est reconduit dans le High Five pour un mois. Le début d'année a été dynamique avec une croissance organique de 11,3% au premier trimestre. Le groupe a fait la démonstration d'un fort pouvoir de prix et a pu compter sur la résilience des différentes verticales auxquelles il est exposé. Cela se traduit notamment par une amélioration continue de la marge opérationnelle courante (marge d'Ebita). Quant à la valorisation du titre, elle reste attrayante.

Prochain événement : résultats du premier semestre le 27 juillet.

Trigano : acheter avec un objectif de cours de 158 €

Arnaud Despre nous l'assure, c'est "le bout du tunnel" pour le spécialiste du camping-car. La production repart à la hausse et devrait s'accélérer dans les prochains mois. Ca tombe bien, la fréquentation des salons spécialisée a été record sur les derniers rendez-vous. La marge opérationnelle du premier semestre devrait s'afficher en ligne avec celle du second semestre de l'exercice précédent. Mais alors : les incertitudes économiques ne menacent pas le groupe ? Si nous répond l'analyste qui estime que "le contexte finira par impacter la demande" mais il est "confiant dans la capacité du groupe à en atténuer les effets".

Prochain événement : Résultats du premier semestre le 17 mai.