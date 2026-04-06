Valeurs défense : qui gagne le match boursier entre Thales et Leonardo ?

Eric Galiègue Phiadvisor Valquant Directeur de la recherche https://phi-advisor.com/fr/

La SOPHIE-XF/VGA, caméra thermique portative longue portée et localisateur de cibles développée par Thales. (crédit photo : Thales )

Les deux groupes Leonardo (Italie) et Thales (France) sont souvent comparés. De fait, leur activité est très proche.

L'activité de Leonardo

Leonardo opère dans les hélicoptères, l'électronique de défense, les systèmes cyber, les services satellitaires et plusieurs participations stratégiques dans de grands programmes européens. Le chiffre d'affaires est réparti ainsi par grandes familles de produits :

- systèmes de défense (38,9%) : armes, radars, etc. ;

- hélicoptères (29,8%) : civils et militaires ;

- équipements aéronautiques (21,7%) : avions, etc. ;

- systèmes spatiaux (5,1%) ;

- solutions de cybersécurité (3,5%) ;

- autres (1%)

L'activité de Thales

Thales fabrique et commercialise des équipements et des systèmes électroniques destinés aux secteurs de l'aérospatial, du transport, de la défense et de la sécurité. Le groupe possède notamment une participation de plus de 30% dans Naval Group, groupe industriel naval non coté, qui fabrique des les sous-marins, des navires de surface, des systèmes de combat et le soutien en service. Le chiffre d'affaires est réparti ainsi par grandes familles de produits :

- systèmes de défense et de sécurité (55,3%) : systèmes d'information et de communication sécurisés , systèmes de mission de défense, systèmes terrestres et aériens ;

- systèmes aérospatiaux (26,7%) : équipements d'avionique et systèmes spatiaux ;

- solutions d'identification et de sécurité numériques (17,4%) ;

- autres (0,6%).

Comme indiqué dans le tableau ci-dessous, les données financières d'activité et de rentabilité sont du même ordre de grandeur.

Valquant

Naturellement dans une comparaison, la nature des produits et services comptent, mais la lisibilité du modèle industriel, la visibilité du carnet de commandes et la capacité à capter durablement la remontée des budgets militaires est essentielle et commune à ces différents groupes. Leur activité se planifie non pas sur 2 ou 3 ans, mais sur 10 ans et plus et particulièrement pour Naval Group. La visibilité de ces actions est exceptionnelle, sachant de plus que les barrières l'entrée sont très souvent tout simplement infranchissables.

Le marché l'a bien compris en faisant fortement progresser les cours de ces actions depuis début 2022, depuis le début de la guerre entre l'Ukraine et la Russie.

Source : Factset et Phiadvisor Valquant

Ce graphique appelle plusieurs remarques :

1/ avant 2022, ces actions étaient faiblement performantes, pour ne pas dire totalement délaissées par les investisseurs

2/ le rattrapage boursier de Leonardo a été plus tardif (2023) que celui de Thales (2022).

3/ le cours du groupe italien a pris une certaine avance sur son comparable français depuis un an environ...

Lorsque l'on compare les performances fondamentales, résumées dans l'évolution du bénéfice par action, on remarque une régularité impressionnante des performances des deux groupes (sauf l'épisode de 2020, marqué par la crise du Covid), l'accélération des bénéfices depuis 2020 et le rattrapage de Leonard sur Thalès sur cette même période. Sur 10 ans, les deux groupes ont réalisé exactement la même croissance annuelle du BPA : 9,6%, soit X 2,5 ...

Source : Factset et Phiadvisor Valquant

Pour le futur, prévisions des analystes du consensus de FactSet sont claires : alors que Thales promet une forte hausse de son BPA en 2026 (près de +30%), la croissance de Leonardo est plus lissée, à un niveau de 18- 20%. Celle de Thales revient à 12-15% en 2027 et 2028. Ces chiffres sont élevés dans l'absolu, et supérieurs à ceux de l'indice général Eurostoxx...

Source : Factset et Phiadvisor Valquant

Au total, la dynamique bénéficiaire est bien en la faveur de Leonardo...Mais qu'en est-il de l'évaluation ? Le graphique ci-dessous montre clairement que la performance boursière supérieure de Leonardo a porté son PER à un niveau devenu significativement supérieur à celui de Thalès.

Source : Factset et Phiadvisor Valquant

Cela montre que le marché fait preuve d'une certaine clairvoyance, ce qui rend le choix final difficile...D'autant plus que nous sommes à l'achat méga trend (sur un horizon de 2 ans), stratégique (sur un horizon de 8 mois), comme tactique (horizon de 1 mois) sur les deux actions !

Nous avons une légère préférence pour Thales, en raison d'un écart de PER de 3 points en sa faveur ; de plus, le bond en avant des bénéfices en 2026 ne manquera pas d'attirer les investisseurs....

Par Rainier Brunet-Guilly, Partner de New Alpha Asset Management et Eric Galiegue, associé de PhiAdvisor Valquant