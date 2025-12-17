valeurs à suivre à Paris et en Europe (actualisé)

(Actualisé avec secteur européen du numérique, Sanofi, GSK, Campari, Thyssenkrupp Nucera)

*

Variation des futures sur indice CAC 40 0#FCE:

*

Variation des futures sur indice Stoxx 600 0#FXXP:

*

Valeurs qui se traitent ex-dividende .EX.PA

*

Le point sur les marchés européens .EUFR

Les valeurs à suivre mercredi à la Bourse de Paris et en Europe :

* ENTREPRISES EUROPÉENNES DU NUMÉRIQUE - L'administration du président Donald Trump a averti mardi que les États-Unis pourraient imposer des frais ou des restrictions aux prestataires de services européens en réponse à ce qu'elle a qualifié d'actions "discriminatoires" à l'encontre des entreprises américaines.

Donald Trump a a cité notamment des groupes tels que CAPGEMINI CAPP.PA , Mistral, PUBLICIS PUBP.PA , AMADEUS

AMA.MC , et SAP SAPG.DE .

* CREDIT AGRICOLE CAGR.PA a annoncé mardi que son conseil d'administration avait élu Eric Vial en qualité de président, en remplacement de Dominique Lefebvre, avec une prise de fonctions prévue le 1er janvier 2026.

* AIRBUS AIR.PA , DASSAULT AVIATION AM.PA - Une réunion entre les ministres de la Défense française, allemand et espagnole la semaine dernière n'a pas permis de trouver une solution pour sauver leprojet européen d'avion de combat du futur (SCAF), ont déclaré mardi des sources proches du dossier.

* PERNOD RICARD PERP.PA a annoncé mardi la signature d'un accord définitif avec le groupe Trinchero Family Wine and Spirits portant sur la cession des marques de vins effervescents Mumm Sparkling California, Mumm Napa et DVX aux Etats-Unis.

* SANOFI SASY.PA a annoncé mercredi que son traitement efdoralprine alfa a obtenu la désignation de médicament orphelin dans l'UE pour l'emphysème lié au déficit en alpha-1-antitrypsine.

* ADP ADP.PA a publié mardi un trafic du groupe en hausse de 5,9% pour le mois de novembre.

* VINCI SGEF.PA a dit mardi que le trafic de Vinci Autoroutes a reculé de 3,4% en novembre.

* GSK GSK.L - L'agence américaine des médicaments (FDA) a approuvé le traitement complémentaire de GSK contre l'asthme sévère, offrant une option à prise moins fréquente, mais a rejeté son utilisation pour une autre affection, a annoncé mardi le laboratoire britannique.

* THYSSENKRUPP NUCERA NCH2.DE - Le fabricant allemand d'équipements d'électrolyse a dit mercredi prévoir un carnet de commandes compris entre 350 millions et 900 millions d'euros pour l'exercice financier en cours.

* CAMPARI CPRI.MI - Lagfin, la société holding luxembourgeoise qui contrôle le groupe italien de boissons, a déclaré mardi avoir réglé un litige fiscal avec l'administration fiscale italienne et s'être engagée à verser 405 millions d'euros sur quatre ans.

L'AGENDA FRANCE & INTERNATIONAL À 7 JOURS: nL8N3XI0FX

(Rédigé par Diana Mandia, édité par Augustin Turpin)