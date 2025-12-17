En 2025, si les performances à deux chiffres de Wall Street ou des marchés européens ont retenu l'attention, c'est bien l'Asie qui s'est imposée comme la région la plus dynamique. Portées par l'affirmation de blocs économiques rivaux et par l'essor fulgurant de l'intelligence artificielle, les Bourses asiatiques ont bénéficié d'un regain de confiance envers l'industrie et la technologie régionales, en particulier chinoises. Immobilier, démographie, consommation : malgré des fragilités persistantes, cette surperformance peut-elle se prolonger en 2026 ? Réponse avec Jean-Marie Mercadal, Directeur Général de Syncicap AM.
L’Asie, le champion boursier 2025 !
Vidéos les + vues
Pages les plus populaires
- Accueil Bourse
- Tous les cours boursiers
- Cours CAC 40
- Indices boursiers internationaux
- Palmarès Bourse
- Cours du Pétrole (Brent)
- Convertisseur de devises
- Convertisseur dollar / euro
- Convertisseur euro / dollar
- Convertisseur livres / euro
- Convertisseur franc suisse / euro