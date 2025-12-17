 Aller au contenu principal
L’Asie, le champion boursier 2025 !

information fournie par Partenaire 17/12/2025 à 10:02

En 2025, si les performances à deux chiffres de Wall Street ou des marchés européens ont retenu l'attention, c'est bien l'Asie qui s'est imposée comme la région la plus dynamique. Portées par l'affirmation de blocs économiques rivaux et par l'essor fulgurant de l'intelligence artificielle, les Bourses asiatiques ont bénéficié d'un regain de confiance envers l'industrie et la technologie régionales, en particulier chinoises. Immobilier, démographie, consommation : malgré des fragilités persistantes, cette surperformance peut-elle se prolonger en 2026 ? Réponse avec Jean-Marie Mercadal, Directeur Général de Syncicap AM.

Cet article ne doit en aucun cas s'apparenter à un conseil en investissement ou une recommandation d'acheter, de vendre ou de continuer à détenir un investissement. Boursorama ne saurait être tenue responsable d'une décision d'investissement ou de désinvestissement sur la base de cet article.

