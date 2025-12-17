Les données sur la Chine chutent, mais Pékin hésite à se lancer dans des dépenses budgétaires

La deuxième économie mondiale pourrait bien croître d'environ 5 % l'année prochaine, conformément aux objectifs récents du gouvernement. (Crédits: Adobe Stock / image générée par IA)

par Jamie McGeever

La semaine dernière, les autorités chinoises se sont engagées à donner la priorité à la consommation intérieure en 2026, mais ces promesses sont déjà accueillies avec scepticisme quant au fait que le soutien fiscal massif nécessaire sera réellement accordé – alors même que les données économiques sont de plus en plus sombres.

La deuxième économie mondiale pourrait bien croître d'environ 5 % l'année prochaine, conformément aux objectifs récents du gouvernement, mais ce sera probablement grâce à des exportations en plein essor et à un excédent commercial dépassant les 1 000 milliards de dollars - non à la consommation intérieure.

La semaine dernière, lors de la Conférence centrale sur le travail économique (CEWC), une réunion importante des dirigeants du Parti communiste visant à définir le programme politique pour 2026, les responsables ont déclaré qu'ils prendraient des mesures pour stimuler les dépenses et lutter contre la déflation. Cependant, ils ont également indiqué qu'il n'y aurait pas d'assouplissement budgétaire "agressif" l'année prochaine, les autorités étant prêtes à s'appuyer sur le soutien existant et sur des mesures "progressives", ont noté les économistes de la Société Générale.

"Nous craignons que les décideurs politiques ne soient trop complaisants", ont écrit les économistes de SocGen lundi.

Barclays a adopté un point de vue similaire. Les économistes dela banque s'attendent à ce que le soutien politique de l'année prochaine soit "mesuré et réactif" plutôt que vigoureux et proactif. Les autorités l'ont fait savoir en supprimant le mot "défavorable" de leur description de l'environnement mondial, selon Barclays, et en s'engageant à ne maintenir qu'un déficit budgétaire "nécessaire".

Pékin devrait donc s'en tenir l'année prochaine à un objectif de déficit budgétaire global avoisinant les 4 % du PIB, chiffre record de cette année. C'est élevé pour la Chine, mais probablement insuffisant. Le Fonds monétaire international a déclaré la semaine dernière que la Chine devrait dépenser 5 % de son PIB pour mettre fin à la crise immobilière dans les trois ans, et ce avant de s'attaquer aux autres facteurs qui pèsent sur la consommation.

DANS LA MAUVAISE DIRECTION

D'une certaine manière, la réticence de Pékin à appuyer sur l'accélérateur budgétaire est compréhensible. Les autorités ont mis en place des mesures de relance en début d'année - la croissance des dépenses budgétaires en glissement annuel a atteint environ 10 % en juillet, soit le taux le plus élevé depuis près de trois ans - et peuvent donc souhaiter attendre de voir comment ces dépenses se dérouleront.

Pourtant, les chiffres de la consommation intérieure ne s'améliorent pas, ils s'aggravent. Selon les chiffres publiés lundi , les investissements des entreprises et les ventes au détail en Chine en novembre ont été nettement plus faibles que prévu.

Les investissements en actifs fixes sont en baisse de 2,6 % depuis le début de l'année et sont en passe de connaître la plus forte contraction annuelle jamais enregistrée, tandis que la faiblesse persistante de la consommation et la chute apparemment sans fin des prix de l'immobilier menacent de cimenter une boucle de rétroaction déflationniste l'année prochaine, avertissent les économistes.

Chaque mois qui passe, l'activité intérieure étant morose, la nécessité d'une relance audacieuse - bien plus importante que les mesures prises au début de l'année - se fait de plus en plus pressante. Et comme les rendements obligataires chinois avoisinent les niveaux les plus bas jamais enregistrés, Pékin peut emprunter pour contribuer à résoudre ce problème.

Les signaux de fumée émis par la CEWC la semaine dernière sont donc d'autant plus déroutants.

LA FORCE EXTÉRIEURE MASQUE LA FRAGILITÉ INTÉRIEURE

La dernière vague de chiffres économiques médiocres et le regain de morosité à l'égard de l'économie intérieure chinoisesurviennent alors que les performances extérieures de la Chine ne cessent de se renforcer, à l'irritation croissante des partenaires commerciaux mondiaux, frustrés de voir la Chine pratiquer le dumping sur leurs marchés.

La guerre commerciale sino-américaine de cette année a provoqué un effondrement des expéditions de marchandises vers les États-Unis, mais la Chine a largement compensé cette situation en augmentant ses exportations vers l'Europe, l'Australie et les pays à croissance rapide de l'Asie du Sud-Est.

L'excédent commercial total de la Chine s'élève aujourd'hui à plus de 1 000 milliards de dollars et, selon certaines estimations, l'excédent des produits manufacturés s'élève à 2 000 milliards de dollars. Qui plus est, ces excédents sont fortement concentrés à l'extrémité supérieure de la chaîne de valeur dans des secteurs tels que les ordinateurs, les téléphones portables, les puces, les batteries électriques et les automobiles.

Canaliser les investissements vers ces secteurs et d'autres industries d'importance stratégique ne fait pas grand-chose pour stimuler les dépenses intérieures. Pourtant, Pékin pourrait s'en accommoder, car l'essor des exportations compense la faiblesse du marché intérieur tout en élargissant l'empreinte de la Chine dans des secteurs clés au niveau mondial.

L'énorme excédent commercial contribue également à porter le yuan CNY= à son plus haut niveau par rapport au dollar depuis plus d'un an, ce que Pékin peut mettre en avant lorsqu'on l'accuse de maintenir le taux de change à un niveau artificiellement bas. Les critiques soutiendront, à juste titre, que le yuan est encore largement sous-évalué compte tenu de l'ampleur de l'excédent, mais le taux de change nominal donne à Pékin une certaine marge de manœuvre face aux États-Unis et à d'autres rivaux commerciaux.

Les derniers indicateurs économiques suggèrent toutefois que Pékin dispose de moins de marge de manœuvre sur le plan intérieur. Des mesures budgétaires plus importantes et plus audacieuses lui en donneraient, mais les autorités semblent réticentes à les prendre.

