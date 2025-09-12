Valero rénove l'unité de craquage catalytique fluide à la raffinerie du Tennessee, d'après certaines sources

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Ajout de détails sur les unités et la durée des travaux)

Valero Energy Corp VLO.N est en train de rénover l'unité de craquage catalytique fluide (FCCU) de sa raffinerie de Memphis, Tennessee, qui produit 180.000 barils par jour, ont indiqué jeudi des personnes au fait des opérations de l'usine.

Un porte-parole de Valero n'était pas immédiatement disponible pour discuter des opérations de la raffinerie jeudi.

La FCCU de 65 000 bpj a été fermée durant le week-end ainsi que l'unité d'alkylation de 12 000 bpj pour la rénovation, ont indiqué les sources.

La rénovation devrait s'achever le 1er novembre, selon les sources.

L'unité de récupération des gaz de torche de la raffinerie a également été arrêtée pour des travaux et un hydrotraiteur a été mis hors service pour un changement de catalyseur, selon les sources.

La FCCU utilise un catalyseur à base de poudre de silice fine pour convertir le gazole en essence non finie.

Les unités d'alkylation convertissent les sous-produits du raffinage en liquides renforçant l'octane qui sont ajoutés à l'essence non finie.

L'unité de récupération des gaz de torche récupère les gaz qui seraient autrement brûlés dans le système de torche de sécurité de la raffinerie pour les utiliser comme combustible dans les chaudières.

Les unités d'hydrotraitement utilisent des catalyseurs en présence d'hydrogène pour éliminer le soufre des carburants, conformément aux règles environnementales américaines.