 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide
Nikkei 225
49 849,17
+1,11%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

Valero prévoit de moderniser le CDU de la raffinerie de Port Arthur, au Texas, en février, selon certaines sources
information fournie par Reuters 03/12/2025 à 00:59

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Ajout de détails et d'éléments de contexte) par Erwin Seba

Valero Energy VLO.N prévoit d'effectuer des travaux d'amélioration sur la grande unité de distillation de brut de sa raffinerie de Port Arthur, Texas, d'une capacité de 380 000 barils par jour, en février, ont déclaré des personnes familières avec les opérations de l'usine.

Un porte-parole de Valero n'a pas répondu mardi à une demande de commentaire sur les plans de maintenance de la raffinerie.

Valero prévoit d'effectuer une série d'améliorations sur le CDU AVU-146 à partir de février afin d'augmenter la capacité de l'unité d'une moyenne de 235.000 bpj à 260.000 bpj, ont indiqué les sources.

Ces améliorations porteront notamment sur le traitement des "bottoms", c'est-à-dire du pétrole brut résiduel lourd et poisseux qui est généralement envoyé au cokeur ou utilisé dans l'asphalte, selon les sources.

La raffinerie pourrait être en mesure de maintenir l'AVU-146 en service pendant les travaux de modernisation, ont indiqué les sources.

Les CDU entament le processus de raffinage en décomposant le pétrole brut en matières premières pour toutes les autres unités de la raffinerie.

Les unités de cokéfaction convertissent le brut résiduel en matières premières pour les carburants ou en coke de pétrole, qui peut être utilisé comme substitut du charbon.

La raffinerie de Port Arthur est la plus grande de Valero en termes de capacité.

Valeurs associées

Gaz naturel
4,92 USD NYMEX 0,00%
Pétrole Brent
62,31 USD Ice Europ -0,13%
Pétrole WTI
58,52 USD Ice Europ -0,17%
VALERO ENERGY
178,530 USD NYSE -1,12%
© 2025 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank