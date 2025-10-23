 Aller au contenu principal
Valero : hausse des bénéfices au troisième trimestre et redressement de la marge de raffinage
information fournie par Reuters 23/10/2025 à 12:59

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

23 octobre - ** Les actions du raffineur Valero Energy

VLO.N ont augmenté de 1,56% à 164,40 $ avant le marché

** La société a dépassé les attentes de Wall Street pour le bénéfice du troisième trimestre , aidée par un rebond des marges de raffinage

** VLO annonce un bénéfice ajusté de 3,66 $ par action pour le trimestre terminé le 30 septembre, comparativement aux attentes des analystes qui étaient de 3,05 $, selon les données compilées par LSEG

** "L'utilisation du débit de nos raffineries a été de 97 %, les régions de la côte du Golfe et de l'Atlantique Nord ayant atteint de nouveaux records de débit - après la performance record du trimestre dernier sur la côte du Golfe" - Lane Riggs, directeur général de Valero

** La marge de raffinage de Valero par baril de débit est en hausse à 13,14 dollars pour le trimestre, contre 9,09 dollars un an plus tôt, ajoute la société

** A la dernière clôture, VLO a augmenté de 32% depuis le début de l'année

Valeurs associées

Gaz naturel
3,45 USD NYMEX +0,32%
Pétrole Brent
65,55 USD Ice Europ +1,86%
Pétrole WTI
61,51 USD Ice Europ +2,28%
VALERO ENERGY
161,850 USD NYSE +2,64%
