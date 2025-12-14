 Aller au contenu principal
Hand: les Bleues repartent en bronze du Mondial
information fournie par AFP 14/12/2025 à 17:42

Lucie Granier à Rotterdam le 14 décembre 2025 ( AFP / JOHN THYS )

L'équipe de France féminine de handball est parvenue à décrocher la médaille de bronze du Mondial dimanche en battant les Pays-Bas (33-31) qui, devant leur public à Rotterdam, l'ont poussée en prolongation à quatre secondes de la fin.

Les championnes du monde en titre décrochent leur première médaille depuis l'arrivée de Sébastien Gardillou au poste de sélectionneur un an après s'être inclinées contre la Hongrie (25-24) dans le match pour la troisième place de l'Euro pour ses débuts sur le banc.

Et six jours après leur défaite en poules contre ces mêmes Néerlandaises (26-23), qui ont retardé l'échéance grâce à Dione Housheer, à quatre secondes de la fin du temps réglementaire (26-26). Alors que la capitaine Tamara Horacek avait donné un but d'avance aux Bleues 10 secondes plus tôt.

Mais elles ont su surmonter cette égalisation, dominant de bout en bout la prolongation, lors de laquelle elle se sont détachées après un but de Suzanne Wajoka à quatre minutes de la fin (30-27).

Elles étaient aussi parvenu à se remettre d'un début de rencontre manqué (1-4, 5e; 8-7, 18e), où elles étaient retombées dans leurs travers du premier match face aux Pays-Bas, cherchant trop systématiquement la passe vers l'intérieur cadenassé et affichant un manque d'efficacité au tir.

Sarah Bouktit à Rotterdam le 14 décembre 2025 ( AFP / JOHN THYS )

Le réveil est d'abord venu de la défense, des ballons récupérés notamment par Pauletta Foppa et des arrêts d'Hatadou Sako, et s'est prolongé en attaque où les Françaises sont parvenues à mieux trouver leurs pivots et leurs ailières (12-10, 30e, après deux buts de suite de Lucie Granier).

Les Bleues ont aussi connu un passage à vide en début de seconde période (de 15-13 à la 34e à 17-20, 43e) qui a coïncidé avec la sortie de Sako et de nouvelles expérimentations sur la base arrière.

En retard d'un but à 2 min 30 sec de la fin (24-25), elles ont égalisé sur un pénalty d'Alicia Toublanc avant, donc, le but de Horacek puis l'égalisation néerlandaise.

