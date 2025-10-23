Valero exploitera des raffineries à hauteur de 95 % de leur capacité totale combinée au quatrième trimestre 2025

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Le raffineur américain de pétrole brut Valero Energy Corp < VLO.N > a déclaré jeudi qu'il prévoyait d'exploiter ses 15 raffineries jusqu'à 95 % de leur capacité totale combinée de 3,2 millions de barils par jour (bpd) au quatrième trimestre 2025.