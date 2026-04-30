Valero Energy dépasse les prévisions de bénéfices pour le premier trimestre

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Le raffineur américain Valero Energy

VLO.N a dépassé jeudi les prévisions de Wall Street concernant son bénéfice du premier trimestre, grâce à des marges plus élevées.

La société basée à San Antonio, au Texas, a annoncé un bénéfice ajusté de 4,22 dollars par action pour le trimestre clos le 31 mars, alors que les analystes tablaient sur 3,16 dollars par action, selon les données compilées par LSEG.