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Valero Energy dépasse les prévisions de bénéfices pour le premier trimestre
information fournie par Reuters 30/04/2026 à 12:33

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Le raffineur américain Valero Energy

VLO.N a dépassé jeudi les prévisions de Wall Street concernant son bénéfice du premier trimestre, grâce à des marges plus élevées.

La société basée à San Antonio, au Texas, a annoncé un bénéfice ajusté de 4,22 dollars par action pour le trimestre clos le 31 mars, alors que les analystes tablaient sur 3,16 dollars par action, selon les données compilées par LSEG.

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