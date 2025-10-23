Valero Energy affiche une hausse de son bénéfice au troisième trimestre

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Le raffineur américain Valero Energy

VLO.N a annoncé jeudi une hausse de son bénéfice au troisième trimestre, aidé par un rebond des marges de raffinage.

La société, qui a donné le coup d'envoi de la saison des résultats pour les raffineurs américains, a déclaré que son bénéfice net était de 1,1 milliard de dollars, soit 3,53 dollars par action, pour les trois mois clos le 30 septembre, contre 364 millions de dollars, soit 1,14 dollar par action, un an plus tôt.