Valero continuera d'importer de l'essence après la fermeture de la raffinerie de Benicia

Le gouverneur de Californie Gavin Newsom a déclaré mardi que Valero Energy VLO.N continuerait à importer de l'essence dans le nord de la Californie après l'arrêt des activités de sa raffinerie de Benicia en avril, plutôt que de se retirer complètement du marché.

Le raffineur basé à San Antonio, au Texas, a déclaré l'année dernière qu'il fermerait la raffinerie de 145 000 barils par jour de la région de San Francisco d'ici avril 2026, au milieu des préoccupations concernant la baisse des approvisionnements en carburant de la Californie et les prix élevés de l'essence.

Valero fermera la raffinerie par étapes, en commençant par les unités de traitement en février pour les inspections obligatoires de l'État, a déclaré le raffineur américain dans un communiqué.

La production d'essence se poursuivra jusqu'à ce que les stocks soient épuisés, mais la société a déclaré qu'elle s'attendait à ce que la plupart des unités de traitement de la raffinerie soient correctement mises à l'arrêt d'ici avril.

M. Newsom a déclaré que le plan actualisé de Valero prévoyait d'approvisionner le marché en combinant les stocks existants et les importations.

Il s'agit d'un "changement constructif" par rapport à une annonce antérieure qui prévoyait la possibilité d'une fermeture complète et d'un retrait du marché de la Californie du Nord d'ici le début de l'année 2026, a-t-il déclaré.

"Nous sommes en pourparlers avec Valero afin d'évaluer les options pour la poursuite des activités de la raffinerie de Benicia et j'apprécie le fait que l'entreprise planifie de manière responsable, notamment en prévoyant des importations de produits raffinés pour approvisionner le marché dans l'intervalle", a ajouté M. Newsom.

Valero a déclaré qu'elle continuerait à évaluer toutes les options stratégiques pour les actifs de Benicia et qu'elle restait en contact étroit avec les autorités de l'État.

"Valero reste déterminé à remplir ses obligations contractuelles d'approvisionnement sur le marché californien et prévoit d'importer des volumes d'essence supplémentaires dans la région de la baie à court terme", a déclaré l'entreprise.

L'année dernière, le raffineur a également examiné la question de savoir s'il fallait poursuivre les opérations dans les autres raffineries de Californie, y compris l'usine de Wilmington, près de Los Angeles, qui a une capacité de 91 300 bpj.

Les activités de la raffinerie Valero de Wilmington restent normales, a déclaré la société.