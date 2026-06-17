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Valerio Therapeutics nomme son directeur général
information fournie par Zonebourse 17/06/2026 à 07:29

La société de biotechnologie a choisi Gilles Besin en tant que nouveau directeur général à partir du 1er juillet prochain.

Cette annonce intervient dans le cadre d'une transition de gouvernance planifiée. Le Dr. Besin apportera plus de 20 ans d'expérience dans la découverte de médicaments, l'immunologie et la médecine basée sur l'ARN, avec une expérience avérée dans la création et le développement d'entreprises de biotechnologie à travers des étapes clés génératrices de valeur. Il a récemment occupé le poste de directeur scientifique chez Orbital Therapeutics, une entreprise spécialisée dans la médecine basée sur l'ARN et établie à Cambridge (Massachusetts), qui a été rachetée par Bristol Myers Squibb en décembre 2025 pour 1,5 milliard de dollars. Il a ensuite rejoint BMS en tant que responsable des programmes ARN et des cellules CAR-T in vivo, et directeur du site du campus de Cambridge Kendall Square. Avant de rejoindre Orbital, il était vice-président et responsable de la recherche chez Affinivax, où il a joué un rôle clé dans l'acquisition de la société par GlaxoSmithKline pour 3,3 milliards de dollars en 2022.

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