Valerio Therapeutics finalise l'acquisition d'Etherna

La société de biotechnologies a franchi une étape décisive dans sa transformation stratégique avec la finalisation de l'acquisition de 100% du capital social et des droits de vote de la belge Etherna Immunotherapies.

Après le versement de la contrepartie en numéraire effectué en août, Valerio a procédé au règlement-livraison de la contrepartie en actions le 8 octobre 2026, marquant la clôture définitive du projet.

Cette étape ultime fait suite à l'assemblée générale du 6 octobre 2026, lors de laquelle les actionnaires ont approuvé l'ensemble des résolutions avec un taux de participation de 77% et une très large majorité.

L'acquisition d'Etherna repose sur une valorisation globale de 30 millions d'euros.

En regroupant trois briques technologiques complémentaires, la chimie des acides nucléiques, l'administration par nanoparticules lipidiques (LNP) et l'ingénierie de fragments d'anticorps, Valerio devient une plateforme biotech intégrée disposant de ses propres capacités de fabrication. L'objectif principal réside dans le ciblage précis des cellules au-delà du foie et de la vaccination.

Soutenue par la trésorerie sécurisée cet été, la société réaffirme son ambition de lancer au moins un programme propriétaire en premier essai clinique chez l'Homme dans un délai de 18 à 24 mois. En parallèle, Valerio entend générer des revenus non dilutifs en proposant, via Etherna, des services collaboratifs en ARNm et LNP aux acteurs pharmaceutiques et biotechnologiques.