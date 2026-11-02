Valérie Vesque-Jeancard rejoint la direction de Colas (Bouygues)

Colas, la filiale de construction routière de Bouygues, annonce la nomination de Valérie Vesque-Jeancard au poste de directrice du développement stratégique et des projets à compter du 1er novembre 2026. Rattachée à Pierre Vanstoflegatte, directeur général de Colas, elle rejoint le comité de direction générale.

Depuis mai 2018, Valérie Vesque-Jeancard occupait les fonctions de directrice déléguée de Vinci Airports, chargée des concessions de plus d'une vingtaine d'aéroports en France et dans les Amériques. Depuis juin 2021, elle était également présidente de Vinci Railways, filiale du groupe Vinci chargée des concessions de transport ferroviaire et urbain.

De 2006 à 2018, elle a exercé plusieurs fonctions de direction dans les secteurs de la culture, de l'événementiel et du commerce de détail : directrice générale adjointe de la Bibliothèque nationale de France, secrétaire générale adjointe du ministère de la Culture et de la Communication, puis directrice générale de la Réunion des musées nationaux - Grand Palais.