Vues de Paris lors de la cérémonie d'inauguration du nouveau circuit de visite des tours de la cathédrale, édifices de style gothique

Les principales Bourses européennes reculent lundi ‌en début de séance, les investisseurs restant prudents dans l'attente de la publication ​d'une série de données et des résultats trimestriels d'Apple, un nouveau test pour un secteur technologique qui ne cesse de susciter des interrogations.

À Paris, le CAC 40 ​perd 0,25% à 7.949,72 points vers 08h22 GMT. À Francfort, le Dax recule de 0,25% et à Londres, ​le FTSE 100 cède 0,28%.

L'indice EuroStoxx 50 ⁠cède 0,04%, le FTSEurofirst 300 0,29% et le Stoxx 600 0,30%.

Les opérateurs ‌sortent d'une semaine difficile pour les actions et les prochains jours s'annoncent à nouveau risqués, avec des données économiques majeures à l'ordre ​du jour, sans parler ‌des élections de mi-mandat qui se tiendront mardi aux États-Unis, ⁠un scrutin qui pourrait faire basculer l'une des chambres, voire les deux, aux mains des démocrates et compliquer ainsi la fin du mandat de Donald Trump.

Le secteur ⁠technologique a suscité de ‌nouvelles craintes à la suite d'une série d'annonces d'entreprises de premier ⁠plan concernant la trésorerie, mise à rude épreuve dans un contexte d'investissements ‌massifs dans l'intelligence artificielle (IA).

Les résultats d'Apple, dont les dépenses restent plus modérées, ⁠pourraient toutefois apaiser les inquiétudes alors que la saison des ⁠résultats se poursuit.

Aux ‌valeurs, à Paris, Alstom plonge de 31% après avoir abaissé lundi ses perspectives pour ​l'exercice 2026/27, le groupe ferroviaire français invoquant ‌des difficultés d'industrialisation et un allongement du calendrier d'homologation de sa plateforme Coradia Max, ainsi que des ​difficultés sur d'autres projets exécutés pour et depuis l'Allemagne.

Euronext, qui a annoncé son intention de nommer David Knibbe directeur général et président du directoire, ⁠cède 1,2.

Vusion grimpe en revanche de près de 5% grâce à un relèvement de la recommandation par Citigroup.

Ailleurs en Europe, Ryanair prend 1,9%, malgré une baisse de 6% de son bénéfice trimestriel, déjà anticipée par le marché.

Les investisseurs attendent la publication des indices PMI du secteur manufacturier à partir de 08h50 GMT.

(Rédigé par Diana Mandiá, édité ​par Benoit Van Overstraeten)