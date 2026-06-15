Valérie Baudson est nommée vice-présidente de Paris Europlace

Alors que se tient aujourd’hui 9 juin la journée Paris Finance Forum organisée par l’association Paris Europlace, cette dernière a annoncé la nomination de Valérie Baudson, la directrice générale d’Amundi, en tant que vice-présidente de l’organisation qui défend les intérêts de la Place financière de Paris.

Cela intervient alors qu’Augustin de Romanet a été réélu à la présidence de l’association pour un nouveau mandat de quatre ans. L’intéressé occupe ce poste depuis 2018.

Le président a proposé la reconduction de Jean Lemierre, président du conseil d’administration de BNP Paribas, et d’Yves Perrier, président du conseil d’administration du groupe Edmond de Rothschild, dans leurs fonctions de vice-présidents.

Le conseil d’administration de Paris Europlace a par ailleurs confié à Fabrice Demarigny une mission de consultation auprès des principales parties prenantes de la Place financière, dont les conclusions seront présentées dans les prochaines semaines.

Il a aussi été décidé l’activation du comité stratégique prévu par les statuts de l’association. Cette instance réunira, aux côtés du président et des trois vice-présidents, Alain Papiasse, président du comité de pilotage, Robert Ophèle et Laurence Parisot, le directeur général du Trésor étant invité permanent de ce comité.

Enfin, Augustin de Romanet a réaffirmé les axes stratégiques qui structureront l’action de Paris Europlace : renforcer la compétitivité et l’attractivité de la Place de Paris face à la concurrence internationale?; contribuer à l’évolution réglementaire à Bruxelles?; mobiliser l'épargne de long terme au service de l'économie réelle afin de favoriser les marchés actions et le private equity?; accompagner l’essor de la finance numérique.

Laurence Marchal