Valeo vise un CA d'environ €700 mlns en Inde d'ici 2028

Valeo VLOF.PA a annoncé mercredi prévoir d'investir plus de 200 millions d'euros en Inde dans les années à venir, afin que son chiffre d'affaires dans le pays atteigne environ 700 millions d'euros d'ici 2028.

L'équipementier automobile français a également déclaré dans un communiqué avoir été sélectionné par l'entreprise indienne M&M pour fournir des groupes motopropulseurs électriques et des chargeurs embarqués combinés, dans le cadre d'un partenariat stratégique d'une valeur totale proche d'un milliard de dollars (844,88 millions d'euros).

"Alors que l’Inde et la France renforcent leur partenariat stratégique, Valeo poursuit ses investissements dans la localisation, la R&D et la production avancée afin de soutenir l’ambition de l’Inde de devenir un hub mondial des technologies automobiles de nouvelle génération", déclare le directeur général de Valeo Christophe Périllat, qui fait partie de la délégation de chefs d'entreprises accompagnant le président français Emmanuel Macron en Inde.

(Rédigé par Augustin Turpin, édité par Blandine Hénault)