Valeo vise jusqu'à 7% de marge opérationnelle en 2028

Valeo a annoncé jeudi viser une hausse de sa marge opérationnelle à 6-7% et une croissance de son chiffre d'affaires à 22-24 milliards d'euros en 2028 dans le cadre de son nouveau plan stratégique "Elevate".
L'équipementier automobile, numéro 1 mondial des aides à la conduite, prévoit d'atteindre une marge opérationnelle de 4,5% à 5,5% et un chiffre d'affaires d'environ 20,5 milliards d'euros en 2025, terme du précédent plan.
(Gilles Guillaume, édité par Augustin Turpin)
