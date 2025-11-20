 Aller au contenu principal
Valeo veut renouer avec la croissance de son CA en 2027
information fournie par Zonebourse 20/11/2025 à 09:27

Valeo fait part de son plan Elevate 2028, dans lequel il vise une poursuite de la hausse régulière de la rentabilité, une génération de cash significativement accrue à partir de 2025, et un retour à la croissance du chiffre d'affaires dès 2027.

En 2028, l'équipementier automobile ambitionne d'atteindre un chiffre d'affaires de 22 à 24 milliards d'euros, une marge opérationnelle de 6 à 7% et un cash-flow libre après frais financiers nets d'au moins 500 millions.

L'amélioration de la génération de cash ramènerait le ratio de leverage sous la barre de 1 fois l'EBITDA retraité, alignant ainsi les principaux indicateurs financiers de Valeo sur l'objectif d'une notation 'investment grade' en 2028.

Pour 2025, le groupe confirme ses objectifs de chiffre d'affaires, d'EBITDA retraité et de marge opérationnelle, mais vise désormais un cash-flow libre avant frais financiers nets 'légèrement au-dessus de l'objectif (plus de 550 millions d'euros)'.

Valeurs associées

VALEO
11,5950 EUR Euronext Paris -3,05%
